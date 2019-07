Le déménagement du commissariat de Niort "dans les bons tuyaux"

Niort, France

Lors de son discours de départ à la préfecture des Deux-Sèvres ce vendredi après-midi, Céline Grassegger, Directrice départementale de la sécurité publique des Deux-Sèvres, a abordé l'avenir du commissariat de Niort. Il pourrait déménager dans les locaux des anciens laboratoires du conseil départemental, avenue de la Venise Verte. "Le dossier est dans les bons tuyaux. Nous avons l'accord de notre service de gestion immobilier pour des études de faisabilité", précise Céline Grassegger.

Un cabinet d'études désigné à l'automne

La vétusté des locaux actuels, en centre-ville, est régulièrement pointée du doigt. Mais le déménagement n'est pas non plus pour demain. "Je ne veux pas m'avancer mais pas avant cinq ans", dit la DDSP 79. Prochaine étape ? "La priorité c'est que le cabinet d'études puisse travailler. Il va être désigné normalement à l'automne. Et après réunir les fonds pour réaliser ce commissariat", détaille Céline Grassegger.

Céline Grassegger qui va donc quitter les Deux-Sèvres. Elle était arrivée en septembre 2014. Première femme à occuper ce poste de direction à Niort. Elle rejoint la représentation permanente de la France à l'Union européenne, à Bruxelles. Elle sera remplacée début septembre par Franck Perrault, actuel commissaire divisionnaire à Saint-Nazaire.