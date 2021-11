Un déménagement plutôt qu'une expulsion pour les occupants d'un squat de Montpellier

Ce samedi 20 novembre 2021, l'un des squats de la ville de Montpellier a fermé. Surnommé le squat "court-circuit", il était situé dans une résidence du Boulevard de Strasbourg, quartier Gare, depuis 7 ans. Les occupants ne se sont pas retrouvés à la rue : la Ville leur a proposé un habitat intercalaire*, c'est-à-dire un bâtiment vide qui appartient à la mairie, dans lequel ils peuvent rester de façon temporaire. Sur les quelque 30 occupants, 26 ont accepté. Ils vont vivre dans une grande maison pour les 18 prochains mois.

Une solution temporaire

Pour Amélie Corpet, directrice départementale du Secours Populaire, ce dénouement est une vraie bonne nouvelle pour ces familles originaires d'Europe de l'Est. "La première chose que nous ont dite les familles c'est 'Donc c'est bon, on va pouvoir être tranquille pendant 18 mois?', relate-t-elle. Quand on vit dans un squat, on a systématiquement la peur d'être expulsé. Là, les familles savent que les enfants vont pouvoir être scolarisés, au même endroit, pendant quasiment deux ans. Et ceux qui travaillent vont pouvoir s'organiser." Cette solution permet d'avoir du temps pour trouver un vrai logement.

Pour les enfants surtout, c'est beaucoup moins traumatisant que de voir les flics en bas de chez soi, qui disent 'maintenant, vous partez' - Amélie Corpet, directrice départementale du Secours Populaire

Il aura fallu six mois pour organiser ce déménagement et un partenariat entre la mairie, trois associations (Secours Populaire, Médecins du Monde, Fondation Abbé Pierre) et Vinci. La mairie a accepté de prêter un bâtiment qui lui appartient - et qui sera bientôt détruit. La maison a été remise aux normes (électricité, chauffage, installation de douches et de wc, aménagement des chambres) aux frais de Vinci, pour 100.000 euros. En échange, la société d'autoroutes a récupéré la résidence squattée. Elle va y construire des logements pour jeunes actifs.

"Sur les derniers squats évacués, on n'a pas cette construction" - Amélie Corpet, directrice départementale du Secours Populaire Copier

La mairie veut pérenniser ce dispositif

La mairie veut pérenniser ce dispositif, bien différent des méthodes du Préfet, qui, en moins de trois mois, a organisé l'évacuation de quatre camps illégaux dans Montpellier (Mas Rouge 1, Mas Rouge 2, Zénith 2, Nina Simone), et d'un autre à Grabels. "La résorption des squats ne peut pas se faire avec des cars de police, estime Michaël Delafosse, le maire de Montpellier. Les gens se retrouvent dehors. Donc on est obligé de les reloger, sans compter qu'il peut y avoir des problèmes de sécurité pour les Montpelliérains."

Le squat n'est pas la norme. Mais c'est une réalité humaine et il faut faire avec - Michaël Delafosse - Maire de Montpellier

Le maire s'est engagé à utiliser le même dispositif pour le bidonville de Celleneuve, au mois de mars. À cet égard, il doit rencontrer le Préfet ce lundi. Les familles devraient être relogées dans des "villages intercalaires"*. Sur l'emplacement de l'ancien squat, c'est une école qui sera construite. Par ailleurs, le 30 novembre prochain, le Conseil municipal va voter la création de 130 logements en habitat intercalaire* d'ici 2022.

Thierry Icaizo (Vinci), Michaël Delafosse (maire de Montpellier), Amélie Corpet (Secours Populaire), Michel Calvo (adjoint au maire) © Radio France - Clara GUICHON

Le maire le rappelle : ces occupants de squat n'ont pas de passe-droit. "La majorité d'entre eux feront probablement une demande de logement social, demande qui s'ajoutera à la déjà très longue liste", anticipe-t-il. L'idée, c'est d'offrir, aux familles, la possibilité de construire des projets pour s'insérer (travail, école). Et avec cette solution, la mairie fait du deux-en-un, en donnant une réponse à deux problèmes : les squats et la vacance des logements.

Michaël Delafosse, le maire de Montpellier, explique que le même dispositif sera déployé sur le bidonville de Celleneuve Copier

Pour Michaël Delafosse, l'habitat intercalaire est une façon de répondre à deux problèmes : les squats et la vacance des logements Copier

* Logement vacant, qui appartient à la mairie, et qui devient un logement temporaire pour les occupants d'un squat, le temps qu'ils trouvent de quoi s'insérer dans la société

