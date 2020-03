Geobiologour. Yann Gilbert n'eus savet e stal dezhañ e-unan "Pikoù Glas" he anv. Staliet e Sant Kadou, harp ouzh Sizun. Gant saverien chatal ar vro vez galvet ingal evit reizhañ nerzhioù an douar, an dour ha muioc'h mui an tredan a ra droug d'al loened feurm. Gellet a ra ivez kempenn an traoù 'barzh tiez an dud.

