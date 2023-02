Un député Calvadosien demande à encadrer le travail des influenceurs

" La loi de la jungle c'est fini" Les mots d'Arthur Delaporte sont durs, mais selon le député PS du Calvados, il était nécessaire de faire quelque chose. Les dérives constatées dans le métier d'influenceur préoccupent les consommateurs, qui ont demandé de l'aide pour pouvoir limiter les arnaques dans les publicités des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Le contenu de cette loi comporte la mise en place de plusieurs règles et obligations pour contrôler la dissimulation de publicités dans certaines publications. Les produits interdits à la vente sont les médicaments, l'alcool, ou encore les paris sportifs et certains placements financiers qui font perdre parfois plusieurs milliers d'euros à certains consommateurs.

La volonté du député et "de rendre la publicité faite par les influenceurs beaucoup plus transparente, voire visible." Il faudra donc que ces derniers disent clairement que la publication est un placement de produit.

Cette proposition de loi sera à l'origine d'un texte transpartitraire qui sera proposé en collaboration avec le député des Français établis hors de France, Stéphane Vojetta.

Un quart des influenceurs seraient à l'origine de publicités mensongères sur les réseaux sociaux

Les jeunes sont conscients des arnaques sur les réseaux sociaux et se disent de moins en moins touchés par ces publications. Mais ils regrettent que certaines opérations ne soient pas clairement déclarées. David, étudiant à l'université de Caen se rappelle d'un célèbre youtubeur qui avait utilisé une de ses vidéos pour faire une opération de pub pour un lobby du lait sans qu'il ne soit informé. " C'était caché du coup c'était pas terrible".

Pour une partie de ces consommateurs d'influenceurs, leurs pratiques se résument seulement à faire de l'argent facile. Les techniques de ventes peuvent devenir dangereuses pour les plus jeunes qui n'ont pas forcément le pas de recul nécessaire. Quand la question est posée à Caroline, elle aussi étudiante à la fac de Caen, ne mâche pas ses mots : " Ils vont faire genre qu'ils les utilisent alors que c'est juste pour les vendre, c'est pas correct".

C'est pourtant ce que souhaiteraient ces derniers, des publicités visibles et des influenceurs à l'écoute de leurs communautés. Tous le monde n'y voit pas du négatif, au contraire, à la sortie du lycée Allende d'Hérouville-Saint-Clair, il se dit séduit par l'idée de faire se métier plus tard, pour lui : "ça me fait rêver".

Pourtant les faits sont là sur les réseaux sociaux plus d'un quart des influenceurs ont été reconnus coupables de publicités mensongères.