Un député de Côte-d'Or en visite à la maison d'arrêt de Dijon

Benoit Bordat, veste de costume sur les épaules, derrière les barreaux d'une cellule. La situation peut prêter à sourire, mais le député LREM de Côte-d'Or prend le sujet à cœur, et a voulu se plonger ce 24 décembre dans le quotidien d'un détenu le temps d'une visite de deux heures à la maison d'arrêt de Dijon. Des couloirs, au parloir, en passant par la bibliothéque et les différents quartiers pour mineurs ou pour femmes, l'élu a tenu à soutenir le personnel pénitentiaire en ce jour de fête.

Se confronter à la réalité du terrain

"J'entendais dire des fois des gens que les peines de prison n'étaient pas suffisantes. Eh bien... Quand on se promène là et quand on voit les cellules, on n'a pas forcément envie d'y séjourner", constate Benoit Bordat, tout juste sortie d'une des geôles. Le député découvre pour la première fois l'établissement, qui date du Second Empire. "Je suis content aussi de croiser le personnel parce qu'il faut avoir l'engagement et la détermination pour travailler dans des lieux comme celui-ci."

Ce sont justement ces échanges avec les gardiens que l'élu est venu chercher. "La communication, c'est la base", appuie l'un d'eux dans un couloir, il faut parler, parler, parler... Le détenu, il est emprisonné, mais nous ne sommes pas des esclavagistes non plus. Il faut que cela se passe bien pour lui, pour nous, pour tout le monde." L'élu tient à les remercier : "Généralement en fin d'année, on salue le service public, et on oublie un peu le personnel pénitentiaire, donc voilà c'est l'occasion, en ce 24 décembre, de dire qu'il y a du personnel qui est là quoiqu'il arrive."

Un taux d'occupation de 154% chez les hommes

La visite se poursuit avec de nombreux questions posées à la directrice de la maison d'arrêt, Pauline Rossignol, qui fait office parfois de guide dans ce labyrinthe de portes, grilles et autres sas de sécurité. La maison d'arrêt compte au total 186 places, mais toutes sont déjà prises et la capacité d'accueil commence même à se faire juste. Le taux d'occupation est de 117% pour l'ensemble de la prison, et cela grimpe à 154% chez les hommes. Ce qui fait 169 détenus pour 110 places.

Concrètement, il arrive que des matelas se retrouvent au sol pour accueillir un nouveau pentionnaire dans une cellule. Dijon n'est en rien un cas isolé, Benoit Bordat se dit d'ailleurs conscient du problème : "En 40 ans, on a plus que doublé le nombre de détenus en France, donc il y a une politique pénale qui est plus forte, mais si on veut qu'elle soit appliquée, il faudra mettre en place des moyens pour agrandir ou construire de nouvelles prisons."

Une capacité d'accueil que le député veut accompagner par d'autres chantiers sur le long terme, notamment sur l'éducation en amont. "La violence ou la délinquante, cela reste très masculin, 90% des détenus sont des hommes... Il y a quand même un problème de société. Il y a un débat sur le coût de la virilité, et je ne vais pas le résoudre du jour au lendemain, mais voilà il y a une large réflexion à mener", argumente le député. Suite à cette visite, Benoit Bordat compte faire une remontée de terrain à ses collègues parlementaires pour la partager son expérience.