Un député de Dordogne signe la tribune pour défendre la corrida

Le député du Périgord Vert, Jean-Pierre Cubertafon, a signé la tribune qui défend la corrida. Celle-ci est signée par 217 autres élus et responsables politiques et elle s'oppose à la proposition de loi du député Nupes Aymeric Caron qui demande l'interdiction de la corrida partout en France. Actuellement, elle est autorisée dans certains départements comme les Landes ou les Pyrénées-Atlantiques en Nouvelle-Aquitaine.

ⓘ Publicité

Les signataires de cette tribune estiment "qu'interdire la corrida, c'est interdire une culture et humilier une partie de nos concitoyens et que la mosaïque de nos traditions fait l'identité de la France mais aussi son rayonnement culturel et son attractivité touristique". Parmi eux, on retrouve Christophe Castaner l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau vice-président du groupe LR à l'Assemblée nationale et de nombreux députés qui ne siègent pas forcément dans des départements où la corrida est autorisée comme la Saône-et-Loire, le Morbihan ou les Yvelines.

Ce weekend, une trentaine de rassemblements pour dénoncer la corrida ont été organisés en France à l'initiative du parti animaliste qui soutient la proposition de loi. Deux ont été organisés en Dordogne, à Périgueux et à Bergerac. Dans le même temps, les partisans de la corrida ont organisé eux-aussi des rassemblements et des manifestations pour défendre la corrida. Ils étaient 800 à Dax dans les Landes ou encore 350 à Bayonne.