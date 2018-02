Montpellier, France

Le débat sur l'interdiction des corridas aux mineurs n'est pas nouveau.

En 2016, le Comité des Droits de l'Enfant de l'ONU, a adressé ses premières recommandations à la France, préconisant que la participation de mineurs à des corridas, comme acteurs ou spectateurs, soit interdite pour les préserver des effets nocifs de la corrida.

Un député de la France Insoumise, Michel Larive, député de l'Ariège, vient de poser une question écrite au gouvernement pour lui demander si il a l'intention d'appliquer ces recommandations.

Michel Larive était l'invité de France Bleu Hérault ce vendredi matin.

Mais ce dernier n'est pas le premier parlementaire à demander à l'état d'appliquer les recommandations de l'ONU puisque l'été dernier, Marie Pierre Monier, sénatrice socialiste de la Drôme, avait posé la même question au gouvernement.

Dans sa réponse, le ministère des solidarités et de la santé avait alors affirmé que "le principe d'une limitation de l'accès des mineurs à des manifestations pouvant heurter leur sensibilité... doit être posé de façon globale et ne pas seulement concerner la tauromachie".

Mais depuis, plus rien.

"Qui est ce monsieur pour se mettre au dessus de la mêlée ?

Le débat sur la corrida étant un des sujets les plus sensibles en France, il n'en fallait pas plus pour provoquer de nouveau la colère du monde de l'aficion.

Robert Margé, éleveur de taureaux de combat et directeur des arènes de Béziers, se demande notamment ce qui motive le parlementaire ariégeois dans sa démarche.

"Qui est ce monsieur pour se mettre au dessus de la mêlée ? Nous sommes dans une société ou l'animalité prend de plus en plus d'importance et on est complètement en perte de repères. Les gens deviennent fous. L'ONU ferait mieux de s'occuper de tous les enfants qui dans le monde, meurent, qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont pas de bonne eau à boire tous les jours."

Michel Larive, député La France Insoumise de l'Ariège © Radio France - Guillaume Roulland