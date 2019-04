Un député de la Vienne lance un appel à projets pour soutenir les associations rurales ou de quartiers prioritaires

Poitiers, France

Avis aux associations de Poitiers Sud : Sacha Houlié, député LREM de la 2ème circonscription de la Vienne (Poitiers-sud) lance un appel à projets pour l'utilisation de son fonds de développement de la vie associative.

C'est l'ancienne réserve parlementaire... en plus transparent

Ce fonds, créé en 2018 en remplacement de la réserve parlementaire, jugée trop opaque, est censé être plus avantageux en terme de sommes allouées et plus transparent aussi. Toutes les candidatures se font via le site associations.gouv.fr.

Projets numériques, environnementaux ou associations mal dotées

Pour ce deuxième appel, le député souhaite soutenir en priorité les associations des quartiers prioritaires ou des zones de revitalisation rurale. Avec une attention particulière pour les dossiers en faveur de la transition numérique, à caractère économique, social et environnemental. Même attention portée aux associations qui n’ont pas -ou peu- de salariés.