Un député nordiste propose d'allonger la durée du congé de deuil pour les parents qui perdent un enfant

Pascaline Meyer de l'association Grandir sans cancer et Le sourire de Lucie milite pour l'allongement de la durée de deuil

Cambrai, France

Pascaline Meyer, une maman Cambrésienne, membre de l'association Grandir sans cancer, et présidente de l'association le sourire de Lucie a perdu sa fille d'un cancer il y a 5 ans.

Lucie est décédée un mardi, et le samedi c'était ses obsèques, Pascaline se souvient qu'elle n'a rien vu passer de ces 5 jours, car elle et son mari étaient noyés dans les démarches administratives, les visites de famille, etc.

Pour elle impossible de reprendre le travail le lundi, elle et son mari ont donc pris un arrêt maladie

C'était franchement impossible, insupportable ! Le dimanche, j'avais fait que des allers-retours au cimetière, j'avais l'impression d'être dans un rêve..un cauchemar. Retravailler le lundi c'était impossible, nous n'aurions pas été opérationnels

Elle milite donc pour que le congé soit allongé pour que les parents puissent mieux appréhender leur nouvelle vie

Faire les premiers pas dans sa vie sans son enfant, tout doucement, sans violence parce que c'est un tsunami quand vous perdez un enfant, un tsunami qui s'abat sur notre famille

Un moyen aussi de diminuer les arrêts maladies selon Guy Bricout qui a rencontré la maman. Le député souhaite que le congé soit donc aussi long voir supérieur au congé paternité de 11 jours. Un congé qui serait financé comme ce dernier par les entreprises.

Sa proposition de loi sera examinée ce matin à la commission des affaires sociales de l'assemblée nationale et le 30 janvier dans l’hémicycle.