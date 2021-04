Un député réclame le déconfinemenent des Alpes-Maritimes, il écrit au premier ministre

Dans les Alpes-Maritimes le taux d'incidence est désormais de 243 pour 100.000 habitants. Sur l'agglomération de Sophia Antipolis ou Eric Pauget est député LR il était jeudi dernier de 223.

Eric Pauget annonce sur France Bleu Azur qu'il a écrit au Premier Ministre : "Depuis début janvier les azuréens subissent. Jean Castex a promis que si les voyants sont au vert on peut avoir un déconfinement plus rapide. Nous devons avoir un déconfinement économique avec des magasins non essentiels qui ouvrent enfin dans le 06. Les terrasses, cafés restaurants doivent ouvrir avec des protocoles sanitaires stricts."

Déconfiner la totalité du département

Pour Eric Pauget : "Il faut apprendre à vivre avec ce virus, la vaccination s’accélère dans le département, les résultats le montrent, les azuréens ont fais preuve de rigueur. J'ai écrit au premier ministre dès jeudi mais il ne m'a pas encore répondu. Au vu des résultats du week-end nous pouvons déconfiner tout le département."

Eric Pauget veut faire changer la loi sur le cannabis

Eric Pauget, le député azuréen, nous a également parlé de l'actualité avec la visite d'Emmanuel Macron sur le thème de la sécurité. Le président se prononce contre la dépénalisation du cannabis et Eric Pauget a dénoncé à l'assemblée nationale l'irresponsabilité pénale dans le meurtre antisémitisme de Sarah Halimi. Le meurtrier ne sera pas jugé car il est déclaré irresponsable pénalement, puisqu'il était sous l'emprise de cannabis.

L'interview d'Eric Pauget à retrouver en podcast ici