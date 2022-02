Un dernier espoir à Daon : un pisteur canin mobilisé pour retrouver Spartacus, un labrador porté disparu

Dans le sud-Mayenne, un couple et ses deux petites filles remuent ciel et terre pour retrouver la trace de leur chien. Spartacus est un jeune labrador d'un an, couleur chocolat : il a disparu lundi 7 février près du pont de Daon. Il a échappé à la surveillance de la famille Jamesse et n'est jamais réapparu au domicile familial, situé à Ménil. Ils ratissent le secteur tous les jours depuis la disparition, en voiture, à pied et à vélo. Selon eux, le chien n'a pas pu être percuté par une voiture car ils ne l'ont pas retrouvé sur le bas-côté de la route. Pour l'instant, les recherches n'ont hélas rien donné.

Peut-être la dernière chance de retrouver Spartacus dans le Sud-Mayenne. Leur dernier espoir : un pisteur canin bénévole qui va ratisser ce mercredi la région avec sa chienne Nina. Samuel Gonnord, qui travaille parfois avec la gendarmerie, va tout tenter pour savoir où se cache Spartacus même si désormais la thèse de l'enlèvement par des trafiquants, pour l'argent ou pour la reproduction, devient très sérieuse : "je vais faire sentir à Nina là où l'odeur de Spartacus est la plus forte, dans son panier, et après ma chienne va suivre les pistes mais vu qu'il a beaucoup plu ces derniers temps ça risque d'être compliqué. On verra bien, il faut avoir de l'espoir". L'an dernier, le pisteur canin avait réussi à retrouver la trace d'un chien au Mali où il avait été dressé pour des combats.