Un dernier hommage à Myriam, la Toulousaine tuée au Niger

Après la cérémonie d'hommage aux six Français tués dans une attaque au Niger le 9 août dernier, c'est un dernier hommage à Myriam qui a lieu ce vendredi.

Vers 14h30, la messe débutera à Toulouse avant l'inhumation prévue à 17h30 dans le village de Montlaur, situé au sud-est de la ville rose. C'es là où la jeune femme a passé son enfance et où son père, décédé en 2005, est enterré.

Lors de la cérémonie nationale le 14 août dernier au pavillon d'honneur de l'aéroport d'Orly, le Premier ministre, Jean Castex, a rencontré les familles. Cette fois, c'est un hommage en petit comité : seule la famille, les amis et les habitants du village sont conviés.

Une mobilisation des amis d'enfance

Une dizaine d'amis d'enfance de Myriam ont décidé de se regrouper sur les réseaux sociaux pour préparer la cérémonie. "Avec les anciens jeunes, on est en train de faire une plaque pour l'hommage. On a inscrit un petit message", raconte Laetitia, qui était dans la même école que Myriam. Grâce à ce groupe, une solidarité s'est créée. "On s'était perdus de vue depuis dix ans. Et en fait les gens étaient présents, ils répondaient à l'appel. On donnait pour cette plaque, pour la cagnotte. Tout le monde était mobilisé", affirme-t-elle."

Le 16 août dernier, une autre amie de Myriam lançait déjà une cagnotte sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage.

Les habitants de Montlaur se souviennent de Myriam

Malgré le déménagement après la mort du père de Myriam, beaucoup d'habitants se rappellent de Myriam. "Mes enfants faisaient des anniversaires ensemble. Ils se retrouvaient quand mon épouse amenait les enfants à l'école", raconte Christian Tolfo, adjoint à la mairie de Montlaur et ancien voisin de la famille de Myriam.

Il est très attristé par ce décès. "Je pense que tout le voisinage et toutes les personnes qui la connaissaient sont comme moi, ils sont touchés."