Un des deux wallabies a été retrouvé au zoo de Plaisance-du-Touch

C'est un soulagement pour l'équipe du zoo African Safari, au nord de Toulouse, un wallaby perdu depuis la nuit du 27 au 28 février a été retrouvé ce mardi matin vers 9h45. De couleur grise, l'animal s’était mis à l’écart des visiteurs. Le wallaby de Bennet a été retrouvé par les soignants du parc après des heures de recherches par les gendarmes. Il a rejoint son groupe de dix wallabies et reste surveillé par la vétérinaire.

Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie

"Des personnes mal intentionnées se sont introduites dans le zoo et ont laissé échapper deux wallabies", explique le zoo African Safari de Plaisance-du-Touch dans un communiqué. Les animaux sont identifiés par puce électronique et les recherches se poursuivent pour retrouver l'autre wallaby, reconnaissable par sa couleur blanche et sa taille robuste. Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie.

Le parc reste mobilisé pour retrouver le dernier wallaby perdu

Des riverains ont témoigné sur les réseaux sociaux et ont dit avoir aperçu le deuxième wallaby à l'extérieur, non loin du zoo, un périmètre de localisation a été dressé. D’une hauteur de 70 cm environ, ce wallaby de Bennett ressemble à un petit kangourou. L’animal ne présente pas de dangerosité particulière mais il n’est pas conseillé de l’approcher, de lui donner à manger, et de le capturer soi-même. Le stress peut le pousser à faire de grands sauts et l’inciter à la fuite, ce qui pourrait le blesser.