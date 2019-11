Un an des gilets jaunes : un QG décoré par une centaine de graffeurs à Trélissac, en Dordogne

Ce tag est l'un des plus symboliques sur les murs du QG : une Marianne éborgnée, symbole des violences policières.

Trélissac, France

D'abord installés sur un parking de Trélissac où ils ont dormi dans des caravanes, les gilets jaunes ont fini par en être chassés et ont investi un autre quartier général : un centre commercial à l'abandon. Un bloc de béton triste, avec quelques tags sur les murs. En retrait par rapport à la route, on le repère uniquement grâce aux gilets jaunes suspendus à des perches au niveau du rond-point.

Mais ce lieu devient le centre de l'attention début mars 2019. Alors qu'il y a déjà moins de monde sur les manifestations, les gilets jaunes lancent un événement sur les réseaux sociaux, en parlant d'une opération exceptionnelle pour la 17e semaine de mobilisation, avec des personnes venues de toute l'Europe, sans en préciser la nature.

Des graffs symboliques

Le samedi 9 mars, malgré la pluie, une centaine de graffeurs prennent le QG d'assaut. Les gilets jaunes ont préparé les dizaines de mètres carrés de mur en les repeignant en noir, les street-artists n'ont plus qu'à en prendre possession pour leur donner de la couleur.

Peu de peintres acceptent de parler, mais l'événement est ouvert à tous. Tous ne se revendiquent pas gilets jaunes, mais ils estiment que les causes peuvent se rejoindre. En revanche, Sirien, un graffeur venu du Lot s'associe au mouvement et signe l'un des dessins les plus forts du QG : une Marianne éborgnée, symbole des violences policières pendant les manifestations. Certains street-artists sont restés plusieurs jours à Trélissac pour achever leur oeuvre.

Alors qu'il y a moins de monde aux manifestations, les gilets jaunes lancent un gros événement sur leur QG : il est décoré par près de 100 street-artits. Copier