Un an des gilets jaunes : entre 800 et 1.000 personnes à Valence

Valence, France

Le 17 novembre 2018, des milliers de personnes se retrouvaient sur les ronds-points de Drôme et d'Ardèche. Un an après, plusieurs centaines de gilets jaunes -entre 800 et 1.000 selon différentes sources- se retrouvent ce samedi après-midi à Valence pour marquer le premier anniversaire du mouvement.

Si des gilets jaunes se retrouvent sur certains ronds-points, c'est Valence le point central de rassemblement pour la Drôme et l'Ardèche. Réunis au champ de Mars à 14h, ils défilent depuis dans le centre-ville. Malgré un face à face tendu avec les policiers qui ont empêché les manifestants de franchir le Pont Mistral, il n'y a pas d'incident à ce stade, hormis le jet de quelques boules de neige sur les forces de l'ordre.