Un dessin pour remercier les sauveteurs de la SNSM du Grau-du-Roi - Port-Camargue

C'était le 14 juillet dernier, dans la nuit, les bénévoles de la station SNSM du Grau-du-Roi/ Port-Camargue interviennent pour secourir deux bateaux en difficulté et les ramener à bon port. Pour les remercier, les enfants ont envoyé un dessin aux sauveteurs. Dessin qu'ils publient sur leur page Facebook. "Ces marques d'affection prennent le pas et occultent quelque peu les turbulences de ce monde où bien des valeurs semblent se perdre" écrivent-ils. Ce dessin qui vient du cœur des enfants, ça vaut mille fois plus que tous les remerciements du monde." La SNSM est une association financée à près de 70% par des fonds privés qui a pour mission principale le sauvetage en mer.

