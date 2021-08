Détenu dans des conditions indignes à la prison de Seysses, il est libéré ce mardi

Il doit sortir de la prison de Seysses ce mardi : un homme de 37 ans avait demandé sa remise en liberté, notamment en raison d’atteinte à la dignité et de conditions de vie indignes en détention.

Une libération immédiate

Cet homme d'origine portugaise avait été incarcéré le 2 juin dernier. L'un de ses avocats, maitre David Nabet-Martin, avait demandé sa remise en liberté et l'audience avait eu lieu le 27 juillet. Ce mardi, la chambre de l'instruction retient le sérieux des garanties de représentation pour ordonner sa libération immédiate ; c'est à dire que cet homme présente des garanties suffisantes -il a notamment une famille et un travail - et que donc en cas de convocation il pourra se présenter devant les services de la justice.

Il avait été condamné pour un vol de 1.900 euros au Portugal, en 2013, "un vol pour se nourrir", assure son avocat. Il était ensuite parti en France chercher du travail, et n'avait plus répondu aux convocations des autorités portugaises (mais il avait signifié son changement d'adresse, dit sa défense), qui avaient révoqué son sursis en 2018 et émis un mandat d'arrêt européen contre lui. Il s'était alors présenté à la justice en juin 2021 et avait été placé en détention.

Des rats, des cafards...

A Seysses, il était détenu était dans "des conditions de vie indignes, assure son avocat. Ils étaient trois dans une cellule de deux, avec des termites et des cafards. Il n'a eu aucun suivi médical organisé, un sevrage brutal (toxicomane, il consomme 1 g par jour d'héroine, ndlr) , il a été sous-alimenté et a perdu 12 kilos." L'avocat ajoute : "Même s'ils ne l'ont pas écrit, je suis convaincu que les conditions d'indignité de détention ont eu une influence dans la décision des magistrats. Ils ont vu que lors de son entrée à Seysses, aucun suivi médical n'a été joint au dossier, par exemple."

L'avocat avait en effet appuyé sa demande de libération sur le tout récent rapport de la contrôleure général des prisons. Dominique Simmonot a émis des recommandations en urgence, le 28 juin dernier, après des visites effectuées au centre pénitentiaire , entre fin mai et début juin 2021. Elle pointe de nombreux dysfonctionnements, "un taux d'occupation de 186%" avec 898 détenus pour 482 places dans le quartier des hommes et "173 d'entre eux (qui) dorment sur un matelas posé sur le sol". Sous oublier des cafards et des punaises dans les cellules et des rats dans les cours de promenade. La contrôleure réclamait " la rénovation des cellules, la désinfection, l'accès aux soins somatiques et (...) une reprise en mains du fonctionnement de l'établissement, notamment pour faire cesser le climat de violence".

Ceci étant, "la chambre prend comme parole d'évangile la déclaration de la direction de la prison", s'étonne Maitre David Nabet-Martin, qui répète "que les conditions de vie indignes à Seysses ne peuvent être tolérées".