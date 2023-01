Un détenu en fin de peine travaille au service des espaces verts de la ville du Coteau

Il retrouve une vie presque normale grâce au travail : un homme de 45 ans travaille depuis décembre dernier comme agent aux espaces verts de la commune du Coteau, dans la Loire. Ce détenu* a encore un an de prison à purger (sur 5 ans au total), mais il ne les passera pas en cellule : il travaille 26 heures par semaine payées au Smic horaire et est logé dans un appartement payé par le dispositif.

La peine de cet homme est toujours en cours, donc il est toujours suivi par la justice et il a tous les jours des horaires de sortie à respecter par exemple. C'est le procureur de la République de Roanne et le juge d'application des peines qui ont choisi ce détenu en fonction de plusieurs critères pour des questions de sécurité, notamment la durée de la peine, le bon comportement en détention et le type de condamnation.

"On sent qu'on sert à quelque chose"

Pour ce détenu, enfiler une veste et un pantalon de travail chaque matin redonne un sens à son quotidien : "ça fait du bien, ça fait plaisir. On sent qu'on sert à quelque chose". Cet homme a travaillé en prison pendant ces dernières années de détention, mais "ce n'est pas la même chose, dit-il. On s'occupe en prison. On s'occupe en espérant sortir le plus rapidement possible de ce milieu."

Et ce travail sera surtout, il l'espère, un sésame pour trouver plus facilement du travail à sa sortie de prison : "Quand on sort de prison, malheureusement, on ne peut pas mentir. On doit dire la vérité et dire qu'on arrive directement du milieu carcéral. Là, je pourrais dire que j'ai travaillé dans une mairie. C'est plus crédible et c'est un avantage."

Et ce dispositif satisfait aussi la mairie du Coteau, qui n'a rien à débourser puisque 100 % du contrat est pris en charge par l'État et un mécène implanté dans le roannais, l'entreprise de transports Transdev. "Je fais partie de ces générations d'élus confrontés aux difficultés de recrutement, aux baisses de dotations et aux difficultés budgétaires", explique la maire du Coteau, Sandra Creuzet-Taite. "Donc, c'est vraiment un partenariat donnant donnant, parce qu'en tant qu'employeur au niveau de la ville, moi j'ai un agent de plus que je ne paye pas directement. Certes, il n'a pas de fiches de paye de la mairie puisque ce n'est pas mon budget, mais c'est un agent de la ville comme tout le monde et qui en plus s'est parfaitement intégré dans l'équipe."

Une centaine de contrats signés entre des détenus en fin de peine et des entreprises privées

Le Coteau est la première commune en France à prendre part à ce dispositif, s'est félicité le procureur de la République de Roanne, Abdelkrim Grini, qui a chapeauté la mise en place de ce dispositif avec Le Coteau et la sous-préfecture de Roanne. Mais ce dispositif est autorisé déjà depuis plusieurs années en France. Et contrairement aux communes, ce genre d'initiative est déjà mis en place depuis quelques temps par les entreprises privées. Dans le roannais, une centaine de contrats sont signés chaque année entre des détenus en fin de peine et des entreprises privées.

* Nous ne pouvons pas divulguer l'image ni le nom de cette personne.