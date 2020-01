Un deuxième budget participatif pour les Landes

Département Landes, France

Environ 53.000 votants, un millier d'idées déposées et 33 projets lauréats. La première édition du budget participatif dans les Landes s'est terminée en décembre dernier. Face au succès, le Conseil Départemental a décidé de reconduire l'initiative dès cette année.

Les Landais auront toujours un million et demi d'euros à disposition. La nouveauté : c'est la durée. Neuf mois au lieu de six. C'est l'une des améliorations à apporter reconnaît le président du Département, Xavier Fortinon : "On va permettre aux personnes d'avoir un peu plus de temps pour déposer leurs idées et leurs projets. C'est vrai que le temps était contraint et certaines idées, qui n'étaient pas suffisamment abouties pour être acceptées. Donc, là on va laisser beaucoup plus de temps, étirer le calendrier."

Le défi de la participation

Après le succès de la première édition, il va falloir faire aussi bien. Un défi car "la deuxième année c'est toujours plus difficile" rajoute Xavier Fortinon, qui s'appuie sur l'expérience du Gers, "il va falloir qu'on tire enseignement pour mobiliser nos citoyens et qu'ils soient toujours aussi nombreux à participer".

Ainsi, les élus départementaux voteront le budget le mois prochain, en février. L'enveloppe du budget participatif sera ainsi mise à disposition des Landais. Cette deuxième édition commencera dès le mois de mars, pour se terminer, toujours, en décembre. Du temps en plus pour mûrir ses idées !