IMAGES | Un deuxième pont pour le franchissement de l'Allier à Moulins

L'Arlésienne de Moulins va enfin voir le jour. Il s'agit du deuxième pont, attendu depuis une vingtaines d'années dans la ville, pour soulager le pont Régemortes. Le seul qui permet de traverser l'Allier dans un rayon de 25 kilomètres. Ce jeudi, le contrat a été signé par la Ville avec Bouygues Travaux Publics, chargé de sa construction.

Ce deuxième pont sera construit au nord du pont Régemortes. Il sera situé dans la continuité des Cours de Bercy, juste à côté de la piscine et arrivera, en rive gauche, au niveau du stand de tir et du terrain de moto-cross.

Ce jeudi les acteurs de la Ville et de Moulins Communauté ont signé le contrat avec Bouygues Travaux Publics © Radio France - Stéphane Garcia

Livraison prévu mi-2023

Les travaux ont déjà débute, rive gauche avec la réhabilitation de la passe à poissons (côté madeleine). Ensuite, les travaux de franchissement de l'Allier vont débuter premier trimestre 2021 avec la pose de la première première. La livraison est prévue en 2023 après 32 mois de chantier. Le coût global de l'opération est de 30 millions d'euros, divisés entre :

le Conseil Départemental de l'Allier : 10 millions d'euros

la Région Auvergne Rhône Alpes : 7,5 millions d'euros

la ville de Moulins : 6,25 millions d'euros

Moulins Communauté : 6,25 millions d'euros

Le pont se situera dans la continuité des Cours de Bercy rive droite - Bouygues Travaux Publics

Le pont Régemortes

Terminé en 1763, il est long d’environ 300 mètres et présente treize arches. Ce seul ouvrage routier supporte un trafic de plus de 22 000 véhicules par jour, avec un taux de croissance annuel de 3%. Dans tablier du pont, on retrouve notamment l’ensemble du réseau d’assainissement pour toute la partie ouest de l’agglomération de Moulins, jusqu’à Neuvy et Coulandon. Des travaux avaient été décidés par le Conseil Départemental, mais ils ne pourront se faire que lorsque le deuxième pont sera construit.