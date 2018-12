Un deuxième véhicule pour Parentibus, lieu d'écoute ambulant dans la Manche : "ce sont les premiers mots qui comptent"

Coutances, France

Ce lieu d'écoute ambulant s'installe généralement sur les marchés, les places de villages, dans une quinzaine d'endroits dans le centre Manche et se veut ouvert à tous ceux qui ont besoin de parler de questions d'éducation, de conflits familiaux, de séparations. Et l'association Parentibus vient d'acquérir un deuxième bus, tout neuf

Catherine de La Hougue, ancienne juge pour enfants, la présidente de Parentibus est invitée de France Bleu Cotentin ce mardi 18 décembre 2018

Un deuxième bus pour aller plus loin ?

Oui ! nous avons d'ailleurs déjà commencé à élargir notre périmètre avec un autre véhicule d'occasion qui nous a fait défaut mais nous avons maintenus quelques engagements : nous sommes à Sainte-Mère-Eglise, Picauville, et désormais c'est sur nous allons pouvoir venir à Valognes. Quatre "écoutants" vont être formés.

Et Cherbourg ?

Cherbourg est une métropole et a moins besoin d'itinérance, parce que ce qui fait la force de Parentibus, c'est cette itinérance, le fait d'aller sur les marchés, dans les secteurs où les gens des communes voisines viennent au marché et ont besoin de parler. A Cherbourg il y a déjà des lieux de paroles. Ce n'est pas la première nécessité...et c'est loin de Coutances !

Qui sont ces gens qui viennent vous voir ?

Tout un chacun. La parentalité est vécue par tout le monde dans un sens comme dans l'autre : on est un enfant de quelqu'un, on est parents, beaux-parents, proche donc ce lient de parentalité concerne tout le monde. Chacun est bienvenue.

Certains rentrent en disant "je n'ai rien à dire " et finalement et bien si, il y a quelque chose de lourd. La perte d'un enfant par exemple. Où allez vous parler de la perte d'un enfant ? c'est très difficile surtout quand ça fait quelques années, que ça vous pèse, et que souvent on vous dit qu'il fait penser à autre chose. Dans le bus on peut en parler.

On peut parler de la difficulté d'être beaux-parents, de la difficulté d'être seul quand un enfant oublie de vous téléphoner. Et Noël est une période où les gens isolés le sont encore plus. Je vais faire une permanence samedi et je suis sûre que je vais avoir beaucoup de monde parce que ces périodes de fêtes sont difficiles à vivre quand ce lien familial est un peu rompu, un peu ténu.

Vous sentez que vous libérez la parole? Qu'on monte à bord aujourd'hui plus facilement ?

Monter à bord n'est pas si simple. Il faut un accueil chaleureux, bienveillant, que les gens sentent qu'ils ne prennent pas de risques. Alors franchir la porte du bus, c'est une première étape. Quelquefois on parle longuement devant le bus et puis au bout d'un moment on dit on pourrait prendre un café. Et quand on a commencé, quand la parole s'est libérée, les personnes se disent " au fond ce n'est pas si compliqué de parler", je pourrais peut-être aller parler à un psy, à mes enfants au lieu de souffrir de ne pas les voir, je pourrais parler à mes enfants des difficultés qu'ils vivent depuis notre divorce, je pourrais aller voir mon médecin, le professeur de mon enfant qui ne veut plus aller en classe.

Ce sont les premiers mots qui comptent, c'est le premier pas vers la parole.

Quand on a commencé à mettre des mots sur des difficultés on peut aller plus loin, se tourner vers les services sociaux par exemple.