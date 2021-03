Un dictionnaire en ligne recense les mots de la francophonie

Ce samedi 20 mars c'est la journée internationale de la Francophonie. A cette occasion, le gouvernement met en ligne un dictionnaire riche de près de 600.000 termes et expressions pour "tous les amoureux" de la langue française.

Le Dictionnaire des francophones, outil en ligne fort de plus d'un demi-million d'entrées est une commande du président Emmanuel Macron. "Ce dictionnaire permettra à tous les amoureux de notre langue, et ils sont 300 millions à la parler aujourd'hui, d'apprécier sa richesse", a affirmé lors d'une cérémonie à Paris la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.

600.000 termes et expressions francophones

Avec ses "près de 600.000 termes et expressions", il est "un appel à tous ceux qui parlent le français sur les cinq continents à s'emparer d'un bien qui est incontestablement le leur", a ajouté la ministre de la Culture. Ce dictionnaire est disponible via internet (www.dictionnairedesfrancophones.org) et une application mobile gratuite.

Le thésaurus est destiné à être "enrichi par la contribution des utilisateurs". - Capture écran DDF

Il autorise tout internaute à proposer une nouvelle entrée, examinée par des experts et des lecteurs avant d'être éventuellement admise. On y trouve des expressions très imagées comme "avoir la bouche sucrée" qui veut dire être "beau parleur"en Côte d'Ivoire ou encore une personne qui _"s'énerve les poils des jambes"utilisée au Québec pour décrire une personne stressée, un peu notre "chair de poule" à nous. Il y a aussi "baisser les pied", qui veut dire "se décourager" au Sénégal, alors qu'en France on dit "baisser les bras"._