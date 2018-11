Un Dijonnais invente un calendrier de l'avent 100% vin

Dijon, France

Un calendrier pour patienter comme les petits jusqu'à Noël, en découvrant chaque jour un nouveau breuvage, c'est ce que propose Sébastien Bricout. Ce parisien s'est installé il y a plus de sept ans près de Dijon, pour rejoindre l'équipe du service marketing international chez SEB. Mais l'année dernière, il décide de se lancer dans une nouvelle aventure, il quitte donc la société côte-d'orienne et part fonder sa start'up, Domaine du goût. Le service qu'il propose c'est de faire goûter les vins pour mieux les choisir. Et pour cela il a créé un calendrier de l'avent 100% vins.

Des vins de toutes les régions et de toutes les couleurs

"Du blanc, du rouge, du rosé mais toujours en AOC, quelques vins bios, mais de toutes les régions et donc forcément des vins de Bourgogne, voilà ce que vous pourrez découvrir dans ce calendrier," explique Sébastien Bricout. Des vins choisis par Thierry Dorge, instructeur à l'École des vins de Paris, avec qui il collabore. Pour conditionner les vins, évidemment, il fallait de petites bouteilles, qui ne cassent pas et qui soient légères. la solution, Sébastien Bricout, l'a trouvée chez Vinovae, un fabricant lyonnais qui a breveté et déposé les vinottes. Mais rien à voir avec les mignonettes précise le fondateur de Domaine du goût.

Dégustation à l'aveugle

Et pour ajouter du piment, chaque case correspond à une vinotte et à un numéro mais sans aucune indication sur la provenance ou le nom du domaine. "Une dégustation à l'aveugle pour ajouter un côté ludique à ce calendrier et surtout permettre les vraies surprises" indique le fondateur de Domaine du goût.

Sébastien Bricout, le fondateur de Domaine du Goût et créateur du calendrier de l'avent 100% vin. © Radio France - Stéphanie Perenon

Les informations sont à retrouver ensuite sur la plaquette qui accompagne le calendrier, "vous grattez sur la case qui correspond au numéro du vin goûté pour découvrir ce que vous venez de boire". Pour Sébastien Bricout, le but, c'est bien sûr de donner envie, "puisque les vins préférés peuvent ensuite être commandés sur le site de Domaine du goût." Le prix moyen de chaque bouteille est d'environ 15 euros, et de 69 euros pour un calendrier de l'avent. À consommer avec modération, évidemment.