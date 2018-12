Un Dijonnais lance un appel pour créer un "street medic" pour donner les premiers soins aux manifestants blessés

Il se fait appeler "Fred de la Tourette" il se dit infirmier et il veut lancer un "street medic" à la Dijonnaise. Ce genre de petits groupes ont pour but de soigner les manifestants blessés dans les manifs. En France les premiers sont apparus pendant les manifestations contre la loi Travail.

Dijon, France

Les samedis se suivent et se ressemblent pour les "Gilets Jaunes". Ils pourraient de nouveau manifester ce samedi à Paris et partout en France comme chez nous à Dijon. Et alors qu'à chaque fois la violence semble monter d'un cran entre "Gilets Jaunes" et forces de l'ordre, sur FaceBook certains tentent, sous la houlette d'un certains "Fred de la Tourette" qui se présente comme infirmier à Dijon, de créer un groupe de "Street medic".

Un appel lancé sur FaceBook

Ce groupe de volontaires doit avoir des connaissances médicales pour soigner les manifestants blessés dans les confrontations avec les forces de l'ordre explique en substance Fred de la Tourette. Les premiers "Street medic" sont nés en France durant les manifestations contre la loi travail sous François Hollande. Ils ont inspirés Fred de la Tourette. "J'ai pas mal suivi le mouvement contre la loi Travail sur Paris via les "Street medic", j'avais lu pas mal d'articles, j'ai trouvé cela intéressant. Samedi dernier j'étais à la manifestation Dijonnaise. Et en voyant le bordel que ça a été, en rentrant chez moi, je me suis dit que s'il y avait une nouvelle manif j'en monterai un. A titre personnel je prendrai un peu de matos dans mon sac. Je l'ai évoqué sur FaceBook et de fil en aiguille c'est comme ça qu'on essaie de monter un petit groupe".

Fred de la Tourette Copier

A Dijon comme ailleurs la tension monte entre Gilets Jaunes et forces de l'ordre lors des manifestations © Radio France - Thomas Nougaillon

De l'eau et du Maalox pour soulager les yeux des manifestants

Parmi les nombreuses personnes qui se sont montrées enthousiastes à ce Post FaceBook, Guillaume, un informaticien de 32 ans, ce père de famille de la région de Dijon n'a qu'une seule manif à son actif, c'était samedi dernier. "On souhaite mettre en place ce "street medic" avec des gens qui sont dans le milieu de la santé histoire d'apporter des soins aux gens qui seraient blessés dans la manifestation. Et je pense que l'on verra donc pas mal de gens qui auront du sérum physiologique pour soulager les gens qui auront été touchés aux yeux avec les gaz lacrymogènes. Les professionnels de santé qui se manifesteront eux pourront amener des produits, des bandages, des pansements et surtout des connaissances pour répondre aux blessures plus ou moins graves que l'on pourra constater." Samedi dernier déjà on a vu des manifestants qui distribuaient des pipettes de sérum physiologique tandis que de jeunes gens proposaient un mélange d'eau et de Maalox pour soulager l'effet des gaz.

Le témoignage de Guillaume, ce jeune homme s'est montré intéressé par l'initiative de Fred Copier

Les Gilets Jaunes pourraient bénéficier d'un "street medic" dès ce samedi à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Plusieurs professionnels de santé auraient contacté Fred de la Tourette en message privé. Le "street medic" Dijonnais qui est en train de se constituer devrait être composé de 7 à 8 personnes. Ils sont en train d'étudier le signe distinctif qui pourrait les distinguer dans la foule.

Ce jeudi 6 décembre 2018 vous entendrez Fred de la Tourette sur France Bleu Bourgogne. Son témoignage est à retrouver à 6h12 et 7h25 sur le 98.3 ou le 103.7 ou dès maintenant en cliquant sur le lien ci dessous.