Un dimanche en bleu en Alsace pour sensibiliser à l'autisme

Ce dimanche 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Un handicap spécifique qui touche, selon la Haute Autorité de santé, une personne sur 100. Si des progrès ont été fait avec les différents plans autisme. Il reste beaucoup à faire pour les adultes notamment.

Des bâtiments éclairés en bleu ce dimanche soir pour la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. C'est la dixième année qu'elle est organisée. L'objectif est de sensibilisation la population à ce handicap qui touche une personne sur 100.

A la fin de l'année 2017, on arrivera à la fin du troisième plan autisme. Un plan lancé par le gouvernement en 2013 et doté de 200 millions d'euros de crédit pour faire des avancées dans la prise en charge de l'autisme en France. Selon Michèle Larchez, qui avait cofondé l'Association Autisme Alsace : "Des progrès ont été fait pour le dépistage et pour la prise en charge des enfants, et c'est très bien et il faut continuer mais il faut aussi agir pour l'avenir des ces enfants pour que les adultes autistes aient une prise en charge adaptée". A Strasbourg, il existe une classe maternelle pour proposer une prise en charge spécifique pour les enfants autistes. Selon cette maman d'un adulte autiste : 'sinon tous les efforts réalisés avec les enfants, tout disparaît quand ils grandissent car là aussi il faut mettre les moyens".

Michèle Larchez explique que certains autistes, dits sévères, c'est-à-dire qui ne parlent pas et qui ont des troubles important du comportement, n'ont pas toujours de solutions arrivés à l'âge adulte. Ils peuvent se retrouver encore en France"dans des hôpitaux, bourrés de neuroleptiques car c'est une solution de confort pour le praticien. C'est la solution ultime mais ces personnes autistes qui se tapent la tête contre les murs, qui s'arrachent les cheveux ou qui crient, c'est qu'il y a une raison. J'ai vu un adulte autiste se taper la tête contre les murs, et après avoir des examens, il s'est avéré qu'il avait des coliques néphrétique. Ce sont des douleurs insupportables et comme il n'arrivait pas à communiquer sa douleur et bien il se tapait la tête contre les murs". Michèle Larchez raconte avoir vu des autismes dans des salles de contention, attachés de toute part comme "des mauvais films américain". Selon elle il faut que la France se ressaisisse pour la prise en charge de ces adultes et avance rapidement.

Les hôpitaux, uniquement pour les soins

Selon Michèle Larchez, il faut arrêter de voir les hôpitaux comme "des lieux de vie", pour elle ce sont des_"lieux de soins uniquement. Un adulte autiste ne doit pas rester là bas. Il doit pouvoir être pris en charge de manière adapté pour l'emmener au plus haut et lui faire faire des progrès."Cette maman explique, par exemple, qu'avec une simple image représentant un verre d'eau, on peut faire comprendre à la personne autiste que si elle la montre, elle peut avoir à boire, et ainsi de suite avec des cartes pour symboliser les repas. Des cartes qui peuvent également servir quand la personne autiste a mal et qu'elle ne sait pas expliquer ce qu'elle a. "Ce n'est pas une solution de guérison, bien sur que non, explique Michèle Larchez, mais c'est du pratico-pratique, faire en sorte que ces adultes puissent communiquer sur des besoins fondamentaux"._