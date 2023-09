Un diplôme de sociologie réservé aux policiers ouvre à l'université d'Amiens

Une promotion de 50 étudiants-policiers, ou plutôt de policiers-étudiants. Un diplôme universitaire de sociologie, réservé aux policiers, a été lancé ce jeudi à l'université d'Amiens. La convention liant l'UPJV et l'Académie de Police a été signée à l'issue de la première journée de cours. Pendant neuf mois, à raison de deux jours par mois, les agents de la police nationale vont travailler sur le lien "police-population", à l'occasion de cette formation inédite dispensée par des enseignants-chercheurs.

ⓘ Publicité

"Le rapport police-population, c'est quand même le fondement quasi absolu de la police. On travaille avec la population et pas contre elle", souligne Philippe Lutz, le directeur de l'Académie de Police. "Ils sont très intéressés, non pas pour avoir des recettes, mais on a des jeunes, des gens qui ont beaucoup plus de vécu professionnel, qui se posent des questions. « Pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, j'ai travaillé comme ça, il y a des choses que je ne comprends pas, est-ce que je peux mieux les comprendre ?» C'est aussi petit à petit infuser dans leur service une culture peut être un peu différente, de montrer qu'il peut y avoir des points de vue différents."

"On sent qu'il y a des changements dans la police"

Ce que confirment d'ailleurs les étudiants croisés à l'issue de la première journée. "Réfléchir à plusieurs sur la sociologie, le rapport entre la police et la population, on en entend parler tous les jours, et puis peut-être participer à une forme d'évolution, d'aller vers autre chose", analyse Sandra, policière basée dans un quartier populaire du Havre. "On sent qu'il y a des changements dans la police, qu'il y en a dans la population. Ce que l'on attend, c'est aussi un regard extérieur sur nous-même, se remettre en question", abonde Grégory, agent de la police aux frontières de l'Oise.

Pendant 120 heures, les étudiants vont donc travailler sur leurs activités, leurs organisations de travail mais aussi sur la culture interne ou sur la sociologie de la délinquance. A l'origine, la rencontre entre deux sociologues, Elodie Lemaire, maitresse de conférence à l'UPJV et Mathieu Fiolet, chef de la section Recherche, Etudes et Innovation à l'Académie de Police. La sociologue amiénoise est notamment partie d'un constat, celui que "les policiers avaient un intérêt pour les sciences sociales, qu'ils méconnaissaient la sociologie au profit de la psychologie et qu'ils avaient un certain nombre de questionnements sur le sens de leur travail, sur les évolutions de la société, avec une vraie curiosité intellectuelle qui se doublait d'un besoin de compréhension. Dans la mesure où le but de la sociologie, c'est de comprendre, il m'a semblé vraiment intéressant de pouvoir leur proposer cette offre de formation."

Au terme de cette formation, encadrée par 23 enseignants-chercheurs, les étudiants, gardiens de la paix, officiers ou commissaires, devront réaliser un mémoire, rendu en fin d'année universitaire. Pour cette première promotion, près de 200 candidatures complètes ont été reçues.