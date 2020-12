Un directeur d'école à Marseille en combinaison de ski pour soutenir les stations de ski

Devant le portail d’entrée du Cours Bastide dans le 6e arrondissement de Marseille, un homme, tout de rouge vêtu pour accueillir les 1200 élèves de la maternelle à la Terminale. Mais rien à voir avec le Père Noël. Il s'agit d'une combinaison de moniteur de ski de l'ESF, endossée par le directeur en personne. Ce n'est pas le fruit d'un pari, c'est très sérieux. Michel Lopez, le directeur, a choisi de manifester ainsi son soutien aux stations de ski, fermées, notamment dans les Alpes du sud.

"c'est un super beau soutien" - Agathe, élève de Terminale du Cours Bastide

Car au delà du costume qui fait sourire, il y a un message que Michel Lopez veut faire passer :" La décision du gouvernement est un peu trop sévère à l'égard des petites stations, c'est une économie qui s'effondre et beaucoup de villages de montagne qui sont dans une situation très compliquée économiquement parlant et cela prive nos enfants de séjours à la montagne et d'air pur". C'est ce qui a poussé Michel Lopez à enfiler pendant plusieurs jours, la fameuse tenue rouge de moniteur de ski de l'ESF et le bonnet de laine au nom du Cours Bastide "la combinaison m'a été envoyée par les moniteurs de ski de Châtel, "les portes du soleil" où j'ai vécu. Ils m'ont dit "il faut nous aider" et c'est normal qu'on les soutienne".