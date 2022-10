Un dispositif de commerçants solidaires pour venir en aide aux sans-abris à Montpellier

Ils sont reconnaissables à l'étiquette affichée sur les vitrines du magasin. Trois cloches bleues sur fond blanc, le logo du dispositif "Le Carillon". Ça signifie que le commerce en question propose tout un tas de services gratuits aux sans-abris montpelliérains. Du sandwich, à la recharge de téléphone en passant par l'accès aux toilettes ou à une douche. A la manœuvre, l'association nationale La Cloche, qui a installé le concept à Montpellier en mars 2022. Pour l'heure, 14 commerces y sont associés, tous dans le quartier de l'Ecusson au centre-ville.

Le dispositif n'est pas encore connu de tous. Brandon par exemple, un sans-abri de 22 ans, le découvre. "Ça a l'air vraiment bien ! Il y a souvent des commerces qui nous refusent, même pour remplir une bouteille d'eau pour mes chiens... C'est un peu la merde quoi. Maintenant, je sais lesquels peuvent nous accueillir, donc je saurai où aller", explique celui qui vit à la rue depuis deux ans.

Développer le "lien social"

L'un des commerces qui accueille le plus de sans abri, c'est le Café Solo, rue Saint-Guilhem. Quatre à cinq personnes par jour en moyenne. L'établissement est désormais identifié. "Au départ, c'est nous qui sommes allés vers eux dans la rue, pour leur proposer un café ou quelque chose à manger. Ensuite, on leur explique qu'on fait partie d'une association et qu'on est aussi là pour ça. On essaie de donner ce qu'on peut, je ne le vois pas comme un coût financier. C'est vraiment l'aspect solidaire", affirme Jessica, la gérante des lieux.

Et c'est ce que s'emploie à déployer La Cloche au quotidien. "Le cœur de notre sujet, c'est le lien social. On parle souvent des invisibles quand on parle des personnes de la rue, en effet, les contacts se font peu. Je pense que les enjeux actuels, sociétaux et environnementaux, et les potentielles catastrophes à venir ne pourront vraiment être endiguées que par l'entraide. C'est une notion fondamentale et pour ça, il faut qu'on apprenne à se regarder les uns les autres et à communiquer ensemble avec tout le monde", détaille Lila Ruiz de Somocurcio, la responsable de l'association à Montpellier.

Un guide est distribué aux sans-abris pour localiser les établissements qui peuvent les accueillir. Les services proposés y sont également détaillés. © Radio France - Thomas Vichard

Bientôt étendu à d'autres quartiers de Montpellier

S'il doit encore se populariser, le dispositif a tout pour plaire selon Laurent Onde, le patron du Régal : "Certains m'ont dit qu'il ne voulaient pas aller dans des institutions comme les accueils de jour où c'est très fort émotionnellement et très engagé, alors que là, c'est un truc un peu à part, un peu plus calme et un peu plus soft." Un système de bons a également été mis en place, ils sont offerts directement par un client du commerce aux sans abris ou distribués en maraude aux SDF par l'association. "Ça aide les personnes à se sentir plus légitimes pour venir chercher quelque chose que s'ils ont rien."

La librairie Géosphères fait partie des commerçants impliqués pour "rappeler qu'une librairie, c'est avant tout un commerce de proximité", explique Anne, une employée. "Nos clients peuvent participer à une cagnotte au nom du Carillon et les sans-abris vont ensuite pouvoir choisir un livre neuf en déduisant de cette cagnotte. C'est important que l'accès à la lecture soit aussi un accès choisi. Et pas juste se servir dans nos invendus", poursuit-elle.

Le dispositif "Le Carillon" doit maintenant être étendu dans les quartiers Beaux-Arts et Cévennes à Montpellier.