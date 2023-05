Un dispositif important mis en place pour une évacuation sanitaire en Meuse

Une quarantaine de pompiers, six gendarmes, les services de la ville de Stenay et d'autres spécialistes procèdent à une évacuation sanitaire exceptionnelle à Stenay. Une femme d'une soixantaine d'années et atteinte d'obésité sévère doit être emmenée à l'hôpital de Nancy.

L'opération est organisée depuis plusieurs mois, en concertation entre les services préfectoraux, départementaux et médicaux du CHRU de Nancy. La préfecture de la Meuse précise que "tout a été fait pour maximiser la sécurité de l'évacuation, en prenant en compte tous les risques pour la patiente". Pour venir en aide à cette habitante de Stenay, bloquée dans son appartement au premier étage, un détachement du GRIMP (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) vient appuyer les autres pompiers pour les opérations de levage.

Le transport vers l'hôpital de Nancy est assuré par des ambulanciers belges qui ont apporté avec eux un véhicule spécialisé, dit "bariatrique", pour la patiente.