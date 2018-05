Hérault, France

Trouver un emploi c'est pas simple et ca l'est encore moins quand on est une personne handicapée.

Le taux de chômage chez les personnes handicapés est de 21%. Le manque de formation est en cause mais pas que, il y a des handicapés surdiplômés qui ne trouvent pas de travail parfois parce qu'ils "ne se sentent pas capable, pas à la hauteur" , c'est l'image que la société leur renvoi déplore Selma KHADRI l'une des marraines. Elle est ex chef d'entreprise actuellement élue au sein de l'association APF 34.

L'association APF 34 ( association des paralysés de France) a imaginé un dispositif inédit, des binômes avec d'un côté des parrains: dirigeants d'entreprises, cadres, sportif de haut niveau et même un préfet et de l'autre des filleuls à la recherche d'un emploi.

Les premiers coachent les seconds. " Le parrain apporte ses contacts, fait jouer son réseau et il peut aussi aider à prendre confiance en soi car il a été confronter aux mêmes difficultés que nous" raconte Damien Fargeout l'un des filleuls âgé de 26 ans et titulaire d'un master de conception de jeux vidéo.

Déjà 14 binômes ont été constitués. L'association cherche de nouveaux parrains.