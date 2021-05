Un distributeur automatique de pains et de viennoiseries installé à Saint-Césaire-de-Gauzignan dans le Gard

Saint-Cézaire-de-Gauzignan, Ners, Saint-Hippolyte-de-Caton (dans le secteur de Vézénobres), 3 distributeurs automatiques de pains et viennoiseries fonctionnent depuis ce vendredi. Des villages où les commerces de proximité ont fermé leurs portes depuis des lustres. Les habitants se tournant depuis, pour leurs besoins alimentaires, vers la ville. Une inégalité frappante et notamment en matière de boulangerie.

Cela nous évitera de baruler ailleurs que dans le village pour le pain

Plus de 50 ans sans boulangerie à Saint-Césaire-de-Gauzignan, la tournée ambulante a disparu, on se souvient même plus avec précision. Alors forcément quand un distributeur automatique est opérationnel, on considère cela "_comme un vrai miracle_, pour le café croissant, il fallait baruler (se promener) jusqu'à la ville" dit ce nouvel utilisateur déjà conquis. Pain et croissant frais le matin "la réduction de la fracture boulangère", acquiesce, Frédéric Gras, le maire de ce village de 400 habitants.

Reportage à Saint-Césaire-de-Gauzignan (Gard). Copier

Un vrai commerce de proximité

Sébastien Seguin, auparavant dans le snaking, se lance dans cette activité. Il a donc installé 3 de ses distributeurs automatiques. Ouverts 7/7-24/24. "Un service de proximité dans des villages qui n'ont plus rien". Il attend quelques semaines pour voir si l'offre rencontrera son public "Souvent âgé, qui rechigne a utiliser la voiture, c'est bon aussi pour la planète". pour en installer d'autres (une dizaine de machines au total). Avec sa compagne Laetitia, Sébastien, prévoit à pus ou moins long terme de proposer également "des distributeurs de produits frais" (laitiers, légumes).

Sébastien Seguin gère 3 distributeurs de pain dans le secteur de Vézénobres. Copier

Cela nous coûte juste l’électricité, on s'en sort bien

"J'ai signé des deux mains" explique le maire de Saint-Césaire-de-Gauzignan et de compléter, "cela nous coûte l'emplacement, (aux cotés de la mairie ndlr), et l’électricité". Frédéric Gras, espérant que les Saint Césairois, s'emparent de ce distributeur automatique pour que "l’expérience soit concluante".

Frédéric Gras, maire-conseiller départemental LR Alès 3. Copier

Frédéric Gras, le maire de Saint-Césaire-de-Gauzignan (Gard). © Radio France - Ludovic Labastrou

