Un distributeur de pizzas chaudes a été installé à la gare de Lisieux. Il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La machine a été fabriquée à Lisieux. La société Adial a construit plus de 300 distributeurs en France, dont 15 en Normandie.

Votre train est dans un quart d'heure, et vous avez une petite faim ? Depuis ce lundi, vous pouvez vous acheter votre pizza à l'entrée de la gare de Lisieux. Un distributeur automatique a été installé juste à l'extérieur de l'entrée principale de la gare. Il a la forme d'une grosse boîte type photomaton. A l'intérieur, un frigo à 3 degrés avec 70 emplacements et un four en veille. Le système est très simple : "il y a un interface de commande avec les 8 variétés. On prépaye et quand la pizza arrive, on valide la commande et le paiement", explique Ludovic Lorrillard, le directeur commercial d'Adial.

Un distributeur automatique de pizzas à la gare de Lisieux Copier

Entre 7 euros 50 et 9 euros la pizza de 560 grammes. En 3 minutes, c'est prêt : 180 secondes de cuisson à 220 degrés. Un petit couteau en bambou est disponible dans la boîte. "C'est pratique, on peut y aller à n'importe quelle heure. Après, faut goûter", confie Valentin. "ça peut faire de la concurrence pour les pizzaïolos", ajoute Martin, fils de... pizzaïolo. Un peu plus loin, Mickaël, chauffeur de taxi, compte bien troquer son sandwich contre une pizza de temps en temps. "ça nous évite de bouger de notre emplacement. Dix minutes pour manger, c'est ce qu'il nous faut", sourit Mickaël.

Une société lexovienne en plein essor

La machine coûte 40 000 euros. Après, c'est à l'artisan pizzaïolo de gérer les stocks. Là, c'est un peu particulier. L'entreprise lexovienne a noué un partenariat avec la société Pizza de Manosque, "un gage de qualité du produit, avec des tomates de Provence". C'est la société de Lisieux elle-même qui gère. Il y a 5 ans, Adial produisait 15 machines par an. Cette année, elle compte en faire une centaine.

Vincent Le Gouic (directeur) : "On a doublé notre chiffre d'affaires et notre personnel en deux ans" Copier

Adial, c'est tout simplement le leader mondial du distributeur automatique de pizzas. Et un leader lexovien s'il vous plaît. Le fabricant est installé dans la capitale du Pays d'Auge depuis 2 ans, mais ça fait 15 ans que l'entreprise conçoit ces machines. Elle dispose d'un atelier de 2400 m2. Une société en plein boom. "En 2 ans, on a doublé nos effectifs et notre chiffre d'affaires : on est passé de 14 à 30 salariés (dont 5 commerciaux), et d'1,8 à presque 3,8 millions d'euros de chiffre d'affaires", commente Vincent Le Gouic, directeur d'Adial.

Plus de 300 machines en France

Et le concept essaime un peu partout : un peu plus de 300 machines en France (dont 15 en Normandie), mais aussi à l'étranger. "On a des concessions en Belgique, en Suisse, en Espagne, Norvège, Suède. On en a même à La Réunion. Une machine a été envoyée aux Etats-Unis, mais les processus de certification sont assez longs", précise Vincent Le Gouic. Une société qui fait 10% de son chiffre d'affaires à l'export, mais espère bien rééquilibrer progressivement.

Un marché intéressant car les Français consomment en moyenne 10 kilos de pizzas par an, derrière les Etats-Unis (13 kilos), mais loin devant les Italiens (4 kilos).