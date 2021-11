Un distributeur de billets installé chez un buraliste de Saint-Maur

Un distributeur de billets vient d'être installé chez un buraliste de Saint-Maur. La petite commune de l'Indre aux 3.600 âmes fait partie des 20 villes tests en France pour la mise en place d'un distributeur chez un buraliste. Elle est également la seule ville du département à bénéficier de ce partenariat avec la confédération des buralistes et la société Loomi.

Depuis ce mardi 16 novembre, les habitants peuvent retirer de l'argent au relais Saint-Maurois. Depuis la fermeture de La Poste en novembre 2019, il n'y avait plus aucun distributeur de billets à Saint-Maur. Ce projet doit permettre de lutter contre la raréfaction des distributeurs.

Rendre service à la population

Depuis que le distributeur est installé, Daniel ne retire plus qu'au bureau de tabac. Ce retraité saint-maurois évite ainsi de faire une sacrée route. "Avant si vous vouliez un peu d'argent liquide, il fallait aller à Châteauroux, raconte-t-il. Le relais Saint-Maurois a apporté beaucoup aux habitants. La présence de ce distributeur va nous éviter des déplacements inutiles".

En moyenne, les habitants de Saint Maur devait faire cinq kilomètres en voiture pour retirer de l'argent. Ce distributeur permet de rendre service à la population. "On a des personnes âgées dans la commune, ça permet de les dépanner, sans faire appel à quelqu'un et sans prendre la voiture, explique Aymeric Souttre, le gérant du relais Saint-Maurois. On répond à une demande des habitants et à la désertification des services".

Et ce n'est pas le seul service rendu par ce bureau de tabac. Il fait aussi relais de poste, mondial relay, gaz et épicerie. "On vient combler un manque. On est un commerce de proximité et d'utilité locale", insiste le buraliste.

Le relais Saint-Maurois fait également relais de poste, épicerie, presse et mondial relay © Radio France - Justine Claux

Diversifier les activités des buralistes

Ce distributeur permet également de diversifier les activités des buralistes. L'objectif est d'amener davantage de clients dans ce commerce de Saint-Maur et de le faire connaître. "Ça va nous permettre de faire découvrir tout ce qu'on fait à côté, c'est-à-dire l'épicerie et la presse, assure Aymeric Souttre. C'est pour inciter les gens à venir découvrir notre petit relais Saint-Maurois".

Mais ce distributeur de billets ne vas peut-être pas rester. Il est en période d'essai jusqu'à mars prochain car il coûte cher à la commune. "C'est un investissement de 25.000 euros avec un loyer mensuel de 1.200 euros", précise Aymeric Souttre. Pour le garder, les habitants vont devoir retirer, beaucoup retirer. Entre 550 à 600 retraits par mois minimum sont nécessaires.