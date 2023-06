Un distributeur de plats préparés faits maison installé dans un village de l'Hérault

Un gros appareil bleu où il est écrit "Le Distribfrais" vient de faire son apparition dans la commune de Saint-Christol dans l'Hérault (maintenant appelée Entre-Vignes depuis la fusion avec Vérargues). Une machine à pain ? à pizza ? à glaçon ? Non. C'est un distributeur de plats préparés. Il a été inauguré ce dimanche 18 juin.

Placé juste en face de la boulangerie du village. C'est bien pratique estime Martine, une riveraine de 69 ans : " ça rend service quand on a un peu la flemme de faire à manger. Ou quand on a des invités surprises. C'est rapide à réchauffer et c'est bon."

Les indications sont inscrites sur la machine. © Radio France - Morgane Guiomard

Les indications dessus indiquent la marche à suivre. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour faire défiler les plats et d'insérer sa carte bleue pour payer. Valou, assistante maternelle dans la commune, est séduite. "Je trouve ça fabuleux, surtout dans un petit village comme le nôtre. Et c'est meilleur que les pizzas !"

Des plats frais et préparés par un traiteur local

Dans ce distributeur on peut trouver "des entrées comme une quiche aux asperges, ou alors des salades repas. Ensuite, vous aurez toutes sortes de plats cuisinés. Ça variera de la viande rouge à des plats comme la paella, le pavé de poulet avec des petits légumes des paupiettes de saumon. Au fur et à mesure, on étudiera ce qui plaît aux gens et on fera en sorte de leur donner un choix qui leur sera agréable" explique Vivianne Chareil du Labo 34. C'est le traiteur de Lunel qui prépare les plats du distributeur. Que du frais et les repas seront disponibles 24h/24h et renouvelés chaque jour.

Le distributeur de plats préparés vient d'être installé dans cette commune à l'est de Montpellier. © Radio France - Morgane Guiomard

Niveau prix, il faut compter entre quatre euros cinquante et six euros pour une entrée. Entre neuf et dix euros pour une salade repas. Et entre dix et treize euros pour un plat préparé. Chaque semaine, les plats proposés au distributeur seront publiés sur la page Facebook de la mairie d'Entre-Vignes

Le distribfrais est installé devant la boulangerie du village de Saint-Christol (Entre-Vignes) dans l'Hérault. © Radio France - Morgane Guiomard

