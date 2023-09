Un distributeur de protections hygiéniques au collège de la Craffe, à Nancy

Une sorte de grande boite aux lettres placée dans l'infirmerie du collège de la Craffe, à Nancy. Le distributeur grauit de protections hygiéniques a fait son arrivée ce mardi 5 septembre, à l'initiative du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle. Jusqu'à maintenant, les collégiennes se dépannaient entre elles, où allaient discrètement en demander à la vie scolaire.

ⓘ Publicité

Battre en brèche le tabou des règles

"C'est plutôt pratique, parce que des fois, on en n'a pas tout le temps", apprécie Anaïs, en 4e, au côté de ses copines de classe, comme Maïly : "On s'en partage, ou on demande à la vie scolaire, mais elles ne sont pas toujours superbes, et parfois on est gêné de demander, alors qu'il ne faut pas." Cette gêne autour des règles est justement au cœur du dispositif, qui veut casser un tabou autour des règles des adolescentes, qui peuvent débuter dès l'âge de 10-11 ans.

loading

"Oui, même moi, qui suis une professionnelle santé, souvent elles envoient des copines", sourit l'infirmière de l'établissement, Christelle Le Guevel, le but, c'est faire de la prévention, car les jeunes filles, soit elles ne sont pas encore réglées, soit il n'y a pas de moyen, ou soit elles ne savent pas forcément ce que c'est qu'une serviette." Le distributeur sera installé dans l'infirmerie, et non dans les toilettes des filles, pour que l'usage des protections hygiéniques se fassent avec un accompagnement et des conseils de la part de l'infirmière.

Précarité menstruelle

Au-delà de briser le tabou, le conseil départemental veut aussi lutter contre la précarité menstruelle, liée au prix des protections hygiéniques. "Un certain nombre de jeunes filles ne renouvellent pas suffisamment leurs protections périodiques parce que cela coûte cher, les parents n'ont pas suffisamment d'argent", alarme la présidente, Chaynesse Khirouni. Selon la Caisse d'Assurance Maladie, une femme débourse entre 100 et 150 euros par an en protections hygiéniques. Une dépense qui devient lourde avec l'inflation.

Le département envisage d'élargir ce dispositif, avec l'installation de distributeurs dans d'autres établissements scolaires du Grand-Nancy. "On a fait un appel à projet en allant inciter les collèges et lycées à proposer ces distributeurs. Le collège Camus est intéressé, le collège de Dommartemont, et le collège de Vandœuvre-lès-Nancy, et donc, nous allons les accompagner", ajoute Chaynesse Khirouni. Une enveloppe de 14.000 euros est dédiée à ces investissements, spécifiquement dans la métropole du Grand-Nancy. Le département souhaite que tous les collèges et lycées soient équipés.