Un distributeur de protections hygiéniques gratuites pour les lycéennes de Saint-Vincent-de-Paul à Nîmes

Des protections hygiéniques mises gratuitement à la disposition des élèves du lycée Saint-Vincent-de-Paul à Nîmes. C'est le projet qui vient de voir le jour le mardi 4 janvier dans cet établissement qui compte 1 300 lycéens, dont 2/3 de filles. Un distributeur a été installé dans les toilettes du lycée pour lutter contre la précarité menstruelle. Un groupe de lycéens a eu cette idée après avoir effectué un sondage. Cette étude a révélé que de nombreuses élèves n'avaient pas les moyens financiers de s'acheter des protections et qu'elles n'évoquaient pas le sujet par pudeur.

C'est Camille Bussière, élève de terminale, qui est à l'origine de ce projet : "Suite à une étude réalisée dans le cadre du projet urgence pauvreté, nous avons retenu qu’environ 5 % des élèves de notre lycée souffraient de cette précarité et préféraient s’acheter des pâtes plutôt que des protections hygiéniques. Cette raison alarmante nous a encouragé à agir pour cette cause" souligne la jeune fille qui espère pouvoir développer le projet et, pourquoi pas, installer d'autres distributeurs dans le département, voire au delà.

Ce projet a également reçu l'aide de plusieurs partenaires et notamment du Zonta Club Nimes Romaines qui va assurer la fourniture des protections hygiéniques pour les deux ans qui viennent.