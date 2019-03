Un diviz bras e brezhoneg d'an 9 a viz Meurzh e Montroulez

Da geñver an diviz broadel bras, "le grand débat national" e vez aozet un diviz e brezhoneg e Montroulez d'ar Sadorn 9 a viz Meurzh. Pedet eo an holl da zont evit komz eus demokratelezh, digreizennañ ha keodedouriezh.

Morlaix, France

Petra eo bezañ ur c'heodedour hiziv an deiz ? Ha bevañ a reomp en ur gwir zemokratelezh ? Petra a soñj deoc'h eus an digreizennañ ? Da geñver stourm ar jiletennoù melen e vez kinniget d'an dud aozañ kendivizoù etre an dud, betek ar 15 a viz Meurzh. Setu perak ez eus bet divizet gant ar c'hevredigezhioù KLT hag Ar Falz aozañ un emvod foran e Montroulez, met ar wech-mañ e brezhoneg.

Un diviz digor d'an holl vrezhonegerien

Pep hini a zo pedet da zont da dabutal. Kinnigoù, menozioù ho peus ? Traoù da lavarout ? C'hoant klevout ha kaozeal brezhoneg ? Deuit d'ar Manu, 41 kae Leon, d'ar Sadorn 9 a viz Meurzh, adalek 2e30 goude merenn. Pedet ez eus bet un nebeud tud eus ar bed politikel, met roet e vo ar gomz dreist-holl d'an dud a vo er sal. Un digarez da glask diskoulmoù asambles, hag e brezhoneg. Aozet eo an diviz-mañ gant skoazell France Bleu Breizh Izel, ha skignet e vo war hor gwagennoù.

Titouroù : Diviz e brezhoneg war temoù an demokratelezh, ar c'heodedouriezh hag an digreizennañ er Manu e Montroulez, 41 Kae Leon, d'an 9 a viz Meurzh etre 2e30 ha 4e30 goude merenn.