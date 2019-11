"Des hommes", un documentaire tourné dans la prison des Baumettes en avant-première à Marseille

"Des hommes", ce documentaire signé Alice Odiot et Jean-Robert Viallet nous plonge dans l'univers carcéral de la prison des Baumettes de Marseille. Une immersion au plus près de détenus qui raconte leur quotidien dans un lieu délabré projetée ce mardi soir à Marseille en avant-première.

Il a fallu plus de trois ans aux documentaristes Alice Odiot et Jean-Robert Viallet pour obtenir l'autorisation de glisser leur caméra derrière les barreaux de la prison des Baumettes avant les travaux en 2018. Une immersion qui a duré vingt-cinq jours avec le personnel et des détenus, hommes.

"Des hommes", c'est justement le nom de ce documentaire de 90 minutes qui donne la parole à ces jeunes dont la vie est parfois chaotique. Une quinzaine ont accepté de raconter leur quotidien dans leur cellule.

Si la violence n'est pas visible elle est tout de même très présente et racontée par les détenus "Marseille c'est la jungle, si tu te laisses faire t'es mort ici". Un jeune raconte des coups de couteau pendant la promenade, un autre des menaces permanentes..

"Nous avons voulu montrer au monde libre ce monde à part. Des hommes qui sont souvent seuls, éloignés, enfermés, dans des cellules vétustes mais ils ne s'en plaignent pas. Ils savent qu'ils ont commis des erreurs" - Alice Odiot

Alice Odiot Et Jean-Robert Viallet ont passé d'abord un mois aux Baumettes avant d'y revenir avec leur caméra. Les détenus, eux, ont accepté facilement d'être filmés, même dans leur intimité.

"Ils avaient envie de participer au documentaire. Chaque détenu avait une raison particulière. L'envie de se montrer autrement était assez importante. On a presque eu une liste d'attente de détenus qui voulaient montrer leur quotidien."

Le documentaire "Des Hommes" est projeté en avant-première ce mardi soir au cinéma l'Alhambra de Marseille à 20h il sortira en 2020.