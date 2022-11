Un réalisateur normand recherche des films amateurs des années 1940

Des trésors dorment peut-être dans vos greniers ! Installé à Vains dans le Sud-Manche, le réalisateur de documentaires Dominique Forget en appelle aux Manchois et aux Normands plus généralement. A moins de deux ans des commémorations du 80e anniversaire de la Libération, il cherche des films amateurs tournés pendant la Seconde guerre mondiale dans la région, de l'arrivée des troupes allemandes en juin 1940 jusqu'à la Reconstruction (fin des années 1940 - début des années 1950). En particulier, des documents datant de l'été 1944.

Des films "très humains"

"Ce sont parfois des films oubliés dans les familles. Je souhaite les faire sortir de l'oubli et les valoriser. A l'approche des 80 ans du DDay, il y a une demande croissante de projets documentaires", explique Dominique Forget, qui a déjà réalisé plusieurs films documentaires sur la Seconde guerre mondiale. En gros, un appel à la sauvegarde de ce patrimoine à fort intérêt historique.

"Ce que je recherche, c'est avant tout des documents qui ont un point de vue différent des caméramans de guerre. Ce sont des films très humains, tournés avec des moyens légers. A cette époque, la pellicule est rare et chère", ajoute le réalisateur. Il s'agit souvent de films sur des bobines de 8 ou 9,5 mm.

Dominique Forget a déjà mis la main sur certaines "pépites" : "on a notamment les films de la famille Provost, horloger de Mortain, qui a immortalisé la Reconstruction de la ville, le déblaiement, les ouvriers au travail, etc.", explique le Manchois. Parfois ces petits trésors manchois se trouvent à l'autre bout de la France : c'est le cas notamment d'images de la gare de Pontaubault détruite réalisées par le chef de gare de l'époque, et dont le fils habite désormais à Menton. Désormais, Dominique Forget cherche notamment des documents dans le nord du département.

Collecte jusqu'à "l'été 2023"

L'idée est de récolter le maximum de documents d'ici l'été 2023. "On s'y prend à l'avance, car la production de films prend plusieurs mois. Les réalisateurs qui souhaitent faire des documentaires pour les 80 ans du Débarquement vont les terminer fin 2023/début 2024", confie Dominique Forget, qui se déplace pour aller chercher les documents après un contact par téléphone. "Des conventions sont signées avec les détenteurs de films avant de les numériser dans un laboratoire spécialisé à Paris", ajoute-t-il.

Si vous avez des films sur la Bataille de Normandie ou la Reconstruction dans la Manche, vous pouvez contacter Dominique Forget au 06.08.31.21.59 ou par mail à liberationdelamanche1944@hotmail.fr