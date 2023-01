Un dojo à la prison de Saran, en hommage à un agent décédé du Covid

Une cérémonie riche en émotion ce vendredi après-midi au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. Désormais le dojo, situé juste devant l'établissement, à l'usage exclusif du personnel, porte le nom de Claude Lombardo. Ce surveillant de la prison de Saran, originaire de Beaugency, était décédé du Covid en mars 2020 et à l'âge de 54 ans. Il fut le premier agent pénitentiaire victime du coronavirus en France.

Claude Lombardo, originaire de Beaugency, a travaillé 35 ans au sein de l'administration pénitentiaire © Radio France - François Guéroult

"Cet hommage était important pour notre famille, témoigne Bernard Lombardo, le frère cadet de Claude Lombardo. Parce qu'il aimait profondément son métier et qu'il a attrapé ce virus dans le cadre de son travail, au tout début de la crise sanitaire, à un moment où les agents n'avaient même pas de masque de protection." Que ce soit un dojo qui serve de support à cet hommage a également du sens, souligne-t-il, "car mon frère aimait beaucoup le sport." La Légion d'honneur avait déjà été attribuée à Claude Lombardo à titre posthume, en janvier 2021 .

Un outil pour la formation des surveillants

Saran est la sixième prison de France à bénéficier d'un tel équipement : un dojo, donc mais avec aussi une salle de musculation, à la fois pour le maintien de la forme physique des surveillants, et dans le cadre de leur formation continue aux techniques de maintien de l'ordre. "Cela recouvre pas mal d'enseignements, explique Guillaume Piney, directeur interrégional des services pénitentiaires, venu pour la cérémonie. "Cela peut être des techniques d'intervention et de maîtrise physique dans certains cas, mais également des techniques de négociation, d'évaluation des personnes qui nous sont confiées. Cette formation est fondamentale, de façon à ce que tous les gestes professionnels des surveillants se fassent dans les meilleures conditions possibles."

Cet équipement est utilisé depuis l'an passé. Le nom de Claude Lombardo, désormais accolé en grand, permet de rappeler que cette période du Covid n'a pas été simple à gérer dans les prisons, reconnaît Guillaume Piney. "Cela a été difficile, confirme-t-il, mais l'administration pénitentiaire et les agents ont démontré à cette occasion une belle capacité de résilience. Il ne faut pas oublier que les surveillants ont effectivement eux aussi été en première ligne dans cette crise sanitaire, parce que nos établissements fonctionnent 24h sur 24 et qu'il y a forcément une certaine promiscuité. Mais force est de constater que nous avons su gérer les clusters, sans que la santé des agents et des détenus ne soit gravement atteinte."