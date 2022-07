Un douanier sétois participe au défilé du 14 juillet !

Il y aura ce jeudi 14 juillet, parmi les représentants du département de l'Hérault à défiler sur les Champs-Élysées, Adrien, douanier à Sète. Il est entré dans cette administration en 2005 et a candidaté pour faire partie du régiment de douaniers invité à Paris. Rencontre.

Adrien, douanier depuis 2005 et maintenant à Sète, va représenter avec fierté son administration lors du défilé du 14 juillet.

Ce jeudi 14 juillet, Adrien, douanier à Sète, sera sur les Champs-Élysées avec d'autres collègues douaniers. Le Sétois a décidé de candidater pour faire partie du régiment invité à défiler depuis 2016. France Bleu Hérault l'a rencontré en juin, au moment où il s'est envolé vers l'école de douaniers de la Rochelle pour suivre un entraînement spécifique.

Si Adrien a choisi les douanes, c'est parce qu'il est très attaché au service public et au dévouement pour son pays, la France. "J'ai pu passer le concours en 2005 et intégrer la douane, en uniforme, armé, à l'aéroport Charles de Gaulle. Et là, j'avais déjà réalisé l'un de mes premiers rêves", dit-il encore. À Paris, il s'occupait principalement de contrôles voyageurs.

"C'est difficile de marcher au pas toute la journée." — Adrien, douanier à Sète

Après dix années passées en région parisienne, il décide de rentrer chez lui, dans l'Hérault, et intègre le bureau de Sète. Mais pour ça, il quitte son uniforme pour retrouver une tenue plus civile. "On s'occupe principalement de contrôler les flux, en import-export, qui transitent par le port de Sète", explique Adrien.

Rencontre avec Adrien, douanier à Sète et sélectionné pour défiler le 14 juillet sur les Champs-Élysées Copier

Aller plus loin dans la démarche d'engagement

"Je voulais matérialiser mon engagement au service de la douane mais aussi de mon pays. Il y a aussi mes trois enfants à qui je veux transmettre une partie de l'histoire du roman national", explique Adrien pour justifier sa candidature. Après des tests préliminaires, il est choisi pour de bon.

Adrien, à Sète, à la mi-juin, juste avant de partir pour un mois de préparation pour le défilé du 14 juillet à Paris. © Radio France - Bastien Thomas

Adrien est donc parti, mi juin, pour la Rochelle où il retrouve l'école qui l'a formé au métier de douanier. Sauf que là, c'est une toute autre préparation, plus militaire, qui l'attend. "C'est compliqué de marcher au pas presque toute la journée. Il faut éviter les ampoules, les blessures. C'est un réel défi pour rester au top du début à la fin", se souvient-il, pensant aux tests préliminaires.

Parce que ces tests, les mêmes pour la cinquantaine de douaniers sélectionnés dans toute la France, servent à les mettre dans les conditions du jour J, le 14 juillet, lorsqu'ils défileront sur la plus belle avenue du monde. Alors même si Adrien souffre un peu, ça en vaut la peine. "Ce sera sûrement un des événements dont on se souviendra toute notre vie", termine-t-il.

La douane invitée à défiler en 1919 puis écartée jusqu'en 2016

Dans l'esprit, on pense que le défilé du 14 juillet est réservé aux forces armées françaises. Mais dans les faits, le défilé a évolué avec le temps et les douaniers, selon Adrien, y ont toute leur place. "Dans les guerres qui ont touché la France depuis le 19e siècle, la guerre de 1970, la Première Guerre Mondiale, les douaniers ont toujours été dans les premières victimes françaises parce que postés aux frontières et donc les premiers à se retrouver au contact de l'ennemi", explique Adrien.

Par son histoire aux côtés des armées françaises, la douane a toute sa place sur les Champs, le 14 juillet, estime Adrien, douanier à Sète Copier

"C'est pour ça que les douaniers ont été invités pour le défilé de la victoire en 1919 mais après il aura fallu attendre 2016 pour que l'institution soit à nouveau représentée. Et là, en 2022, je ferai partie du 8e régiment de douaniers à défiler sur les Champs", se réjouit-il. Les douaniers ne sont pas les seuls fonctionnaires de la sécurité intérieure à être représentés. Il y a aussi des régiments de policiers nationaux et municipaux.