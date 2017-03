Un drive de produits fermiers et locaux s'installe en gare de Châteauroux

La gare de Châteauroux va accueillir tous les jeudis un drive de produits locaux et fermiers. "La ruche qui dit oui' de Châteauroux s'agrandit.

La gare de Châteauroux accueille dès ce jeudi un drive de produits locaux et fermiers ."La ruche qui dit oui " vient de signer un partenariat avec la SNCF pour être présente dans 80 gares françaises et Châteauroux fait partie des dix premières.

En moins d'un an d'existence, "la ruche qui dit oui" castelroussine compte déjà 870 abeilles, c'est comme cela que l'on appelle les consommateurs de ce réseau. Elle va s'agrandir en proposant un nouveau lieu de livraison qui vise une clientèle plus pressée ainsi que celle qui prend les transports en commun. Le principe c'est que le consommateur passe sa commande sur internet : fruits, légumes , miel ,vins ou encore fromage, cosmétiques. Il vient ensuite récupérer son panier à partir de 18 h et ce jusqu'à 20 h . 170 personnes se sont déjà inscrites pour retirer un panier ce jeudi en gare.

Depuis juin dernier, on peut déjà retirer ses produits le mercredi, à la maison de quartier Beaulieu. La plage horaire est plus limitée : de 18 h 30 à 19 h 30. Ce premier site de livraison va perdurer mais la responsable de la ruche Agnès Devillières veut en faire un endroit plus convivial avec des dégustations et des animations tous les mercredis.Aux abeilles désormais de choisir leur point de collecte en fonction de leur agenda.