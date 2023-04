Un drone pour lutter contre les attaques de goélands au Grau du Roi

C’est une première, au Grau du Roi. Un drone a été utilisé pour stériliser des œufs de goélands. Ces oiseaux font bien partie des espèces protégées, mais la Ville obtient chaque année une dérogation pour limiter leur nombre. Pourquoi ? Parce qu’ils prolifèrent, et aussi parce qu’ils peuvent faire de gros dégâts sur les matériels, mais aussi dégâts sur les humains. D’où l’utilisation d’un drone.

Ce drone, pas plus grand qu’un volant de voiture, est assez silencieux. « Sa mission est d’abord de repérer les nids. S’il y a des œufs à l’intérieur, il va alors pulvériser une sorte d’huile de paraffine qui va empêcher l’éclosion », explique Sabri Ben Hassen, le patron de Drone 06, l’entreprise qui est intervenue au Grau du Roi.

Une technique beaucoup moins contraignante pour le salarié qui est aussi plus en sécurité. « Si vous montez sur un toit où il y a des poussins, le papa et la maman vont être très agressifs et appeler du renfort pour attaquer, ce qui peut provoquer des chutes mortelles », précise encore Sabri Ben Hassen.

Selon lui, il y a chaque année, en France, une cinquantaine d’attaques de goélands, parfois mortelles, ce qui n’est pas arrivé au Grau du Roi où les oiseaux n’en restent pas moins agressifs : « On nous a signalé que, dans des cours d’école, les goélands essaient de piquer le goûter des élèves », raconte Christophe Rosso, le responsable du pôle Espaces naturels à la Ville du Grau du Roi.

Au cours de cette dernière campagne, 200 nids de goélands ont été traités pour environ 400 œufs stérilisés.