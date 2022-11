Un échangeur autoroutier privatisé par Lafarge inquiète les habitants au nord de Marseille

Un projet d'échangeur autoroutier fait polémique à Marseille et aux Pennes-Mirabeau. Le cimentier Lafarge, qui exploite une carrière de calcaire dans les collines de l'Estaque, a besoin d'une entrée et sortie sur l'A55, pour éviter à ses camions un détour de 22 kilomètres.

ⓘ Publicité

Éviter un détour de 22 kilomètres

Actuellement les poids-lourds qui quittent Marseille, continuent sur le littoral, direction Lyon, prennent l'échangeur avec l'A7 en direction de Marseille, sortent aux Pennes-Mirabeau au rond-point "Coca Cola" puis circulent sur les petites routes du Jas de Rhodes pour rejoindre la carrière située colline de la Nerthe, juste derrière l'Estaque.

Lafarge défend un projet écolo

Le demi-échangeur imaginé sur l'A55, juste avant le "tunnel des 13 vents" en direction de Marseille, sera entièrement financé par Lafarge pour environ trois millions d'euros, études comprises. Le géant du béton défend un projet plus respectueux de l'environnement. "D'abord il permet le report du trafic routier poids lourds qui va vers Marseille et qui provient de Marseille", explique Christophe Rabiet sur France Bleu Provence. Le directeur de Lafarge Granulats en PACA précise, "c_es camions passent aujourd'hui sur la commune des Pennes-Mirabeau et notamment au rond-point de Verdun. Sans impacter la hausse du trafic sur l'A55, puisque ces poids-lourds seront directement connectés sur l'autoroute au lieu de faire une boucle de 22 kilomètres, donc environ 25% de réduction d'émissions à effet de serre"._

loading

300 camions en moins chaque jour aux Pennes-Mirabeau

Au-delà de l'aspect environnemental, Christophe Rabiet souligne un cadre de vie apaisé et une sécurité renforcée pour les habitants des Pennes-Mirabeau. "Chaque jour, ce sont 300 camions en moins", qui traverseront les quartiers habités du Jas de Rhodes.

Près de 90 hectares de collines sanctuarisés

Autre atout du projet selon Lafarge, les 89 hectares de collines cédés au conservatoire du littoral "pour permettre une préservation de la biodiversité, dans une zone située au nord et nord-ouest de l'actuelle carrière. En direction du Rove", précise Christophe Rabiet. Le demi-échangeur facilitera l'accès à la colline de la Nerthe aux pompiers, surtout en cas d'incendie. Enfin, il est prévu une voie pour vélos et piétons sur le pont des chasseurs".

Des arguments peu convaincants en l'état, les habitants inquiets du projet s'interrogent à Marseille comme aux Pennes-Mirabeau.

loading

"Ce projet financé par Lafarge n'est pas clair. C'est pas net !" - Laurent Devieu, président du CIQ l'Estaque - Le Marinier

loading

Mise en service fin 2023, début 2024 ?

Lafarge rappelle que l'échangeur créé sera uniquement réservé aux poids-lourds de la carrière. L'accès devrait être contrôlé par un système de barrière, caméra ou par la présence de vigiles. Le cimentier espère un début de travaux au printemps prochain pour une livraison fin 2023 ou début 2024 au plus tard.

Enquête publique jusqu'au 16 décembre

Après une concertation lancée il y a deux ans, l'enquête publique débute ce lundi à l'Estaque et aux Pennes-Mirabeau jusqu'au 16 décembre. Pour toutes informations, rendez-vous sur le site de la DREAL PACA.

Pour vous exprimer, différents moyens sont mis à votre disposition :

En complétant le registre d’enquête mis à votre disposition dans les locaux : - du service de l’Urbanisme de la mairie des Pennes Mirabeau, 22 rue Saint Dominique, 13170 Les Pennes Mirabeau, - de la mairie des 15e et 16e arrondissements de Marseille, Parc François Billoux, premier étage de la Villa Aurenty, au 246 rue de Lyon, 13015 Marseille – Mairie de Marseille - Direction Générale Adjointe « la ville plus verte et plus durable », 40 Rue Fauchier, 13233 Marseille Cedex 20, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 16h45. Via une adresse mail d’expression dédiée au projet et disponible sur le site internet de la DREAL PACA : enquete-publique-jas-de-rode@developpement-durable.gouv.fr (Attention seuls seront pris en compte les mails parvenus durant la durée de l’enquête). Lors des permanences* du commissaire enquêteur : Ville des Pennes Mirabeau, dans les locaux du service de l’Urbanisme de la mairie des Pennes Mirabeau, 22 rue Saint Dominique, 13170 Les Pennes Mirabeau - le lundi 28 novembre de 9h00 à 12h00, - le lundi 5 décembre de 14h00 à 17h00, - le vendredi 16 décembre de 9h00 à 12h00 Mairie des 15e et 16e arrondissement de Marseille, Parc François Billoux, premier étage de la Villa Aurenty, 246 rue de Lyon, 13015 Marseille - le lundi 28 novembre de 14h30 à 17h00, - le mercredi 7 décembre de 9h00 à 12h00, - le vendredi 16 décembre de 14h30 à 17h0