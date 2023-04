Coupe de France : un écran géant place du Capitole à Toulouse pour suivre la finale du TFC

Toulouse sera plus que jamais aux couleurs du Toulouse FC le samedi 29 avril prochain pour la finale de la Coupe de France. Nos Violet seront face à Nantes au Stade de France pour, on l'espère, un nouveau titre. Parce que tous les supporters ne seront pas en mesure de se rendre à Paris, la mairie de Toulouse annonce ce vendredi la mise en place d'un écran géant place du Capitole, comme cela avait déjà été mis en place en juin 2019, pour la finale de Top 14 entre le Stade Toulousain et Clermont.

"Je donne rendez-vous au public toulousain place du Capitole, pour vibrer et vivre ensemble ce grand moment de l'histoire sportive de notre ville. Tous derrière le TFC !", écrit le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc dans un communiqué.

Des drapeaux déjà hissés sur la façade du Capitole

Ce vendredi matin, soit quelques heures après la qualification du TFC à Annecy, des drapeaux du club ont été hissés sur la façade du Capitole. Le bâtiment de la mairie sera illuminé de violet dès ce vendredi soir, tout le week-end, ainsi que les 28 et 29 avril prochains.