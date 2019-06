Un écrin pour le champagne Castelnau, à Reims

Reims, France

Le champagne Castelnau, à Reims, veut mieux se mettre en valeur, et s’en donne les moyens... Castelnau, c'est la marque de la coopérative régionale des vins de champagne (CRCV). Elle a acheté en novembre dernier la Villa Tassigny, boulevard Pasteur.

La villa Tassigny aujourd'hui © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Cette ancienne maison bourgeoise, construite au début du 20° siècle, était propriété du Grand Reims. Dans les années 50, c'était le logement de fonction du colonel de la base aérienne 112 et faisait aussi office de bureau de recrutement. Il s’agit d’une très belle bâtisse, avec un parc de 4.000 mètres carrés. L'ensemble va être entièrement restauré et réaménagé. Le but est d'en faire un lieu de prestige pour des événements, notamment culturels, autour du champagne Castelnau.

« Il est important de jouer sur la notion de luxe » - Fabrice Colin, président de Champagne Castelnau

Un lieu à la fois « classe » et simple. C’est le principe du projet. Rien d’ostentatoire ou de « bling bling », précise Fabrice Colin, président de Champagne Castelnau, mais un endroit où il se passera des choses : « principalement différentes manifestations artistiques, des expositions, des mini concerts, ou des soirées thématiques. Cela peut aussi l’organisation de soirée où en viendrait simplement prendre un verre entre amis. »

Fabrice Collin, Président de Champagne Castelnau © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Le projet a été confié à l’architecte rémois Jean-Philippe Thomas. Il annonce une démarche « toute en humilité ». Le bâtiment sera conservé dans son intégralité, la façade restaurée à l’identique. En revanche, l’arrière de la villa va faire peau neuve : ce sera un miroir, dans lequel se reflétera une partie du parc.

Le projet prévoit un miroir sur la façade arrière © Radio France - Jean-Philippe Thomas Architectes

Il s'agit d'un investissement important : cinq millions d'euros entre l'achat de la villa et les travaux a entreprendre. Ils commenceront à la fin de l'année et devraient durer deux ans.