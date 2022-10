Un écureuil provoque une coupure de courant dans une commune de Dordogne

200 foyers ont été privés d'électricité ce dimanche 30 octobre à La Bachellerie en Dordogne à cause d'une panne provoquée par un écureuil. L'animal a grimpé en haut d'un poteau électrique a touché deux fils explique Enedis. Il s'est électrocuté et a provoqué une panne de courant. Elle a duré deux heures, entre 11h et 13h, le temps pour les techniciens d'Enedis de localiser la panne et de dégager l'animal qui n'a pas survécu.

Selon Enedis, les pannes provoquées par les animaux sont assez rares surtout celles avec des écureuils. Elles concernent majoritairement des oiseaux quand ils déploient leurs ailes.