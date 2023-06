Un effaroucheur va intervenir dans un quartier de Bergerac pour faire fuir les étourneaux

Tous les ans, la mairie de Bergerac lance une campagne d'effarouchement des étourneaux. Cette année, ils sont particulièrement nombreux autour de la place du marché couvert. Ils nichent dans les platanes de la place et peuvent devenir une véritable plaie pour les riverains.

Des pétards

Un effaroucheur va donc intervenir sur la place Louis de la Bardonnie et dans les rues adjacentes, à partir de ce jeudi et jusqu'à dimanche. Pendant deux heures, il utilisera des moyens pyrotechniques, des sortes de pétards, pour les effrayer et les faire fuir.

L'effaroucheur interviendra jeudi de 21h30 à 23h, vendredi de 5h30 à 6h30 et de 21h30 à 23h. Ce weekend il interviendra samedi de 21h30 à 23h et dimanche de 5h30 à 6h30 et de 21h30 à 23h.