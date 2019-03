Un EHPAD nouvelle génération pour nos aînés est en train de sortir de terre à Limoges

Limoges, France

Le projet de ce nouvel EHPAD (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) est porté par la ville de Limoges. Il va remplacer l'ancienne maison de retraite municipale Marcel Faure située elle aussi dans le quartier de la Bastide mais cette fois il n'y aura plus de chambres doubles mais 120 chambres individuelles de 20 m2 chacune avec tout le confort nécessaire et surtout une capacité supplémentaire car l'actuelle maison de retraite ne dispose que de 104 lits.

Un bâtiment très fonctionnel en forme de "H"

Toutes les parties communes seront au centre d'un bâtiment en forme de H - Hall d’entrée © BVL Architecture, Mandataire

Selon l'un des architectes Patrick Laroudie "Ce sera un bâtiment en forme de grand "H" avec les parties communes au centre et nous l'avons conçu avec un dialogue permanent avec les utilisateurs dans le respect des nouvelles normes environnementales".

Toutes les chambres auront leur propre salle de bain et seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Des places supplémentaires mais encore insuffisantes face aux besoins

A Limoges il faudrait quelques dizaines de places supplémentaires en EHPAD pour faire face aux besoins d'une population vieillissante dans la ville reconnait Nathalie Vercoustre l'adjointe au maire de Limoges en charge de la solidarité et des seniors. "Ce nouvel EHPAD ce n'est pas un luxe mais une nécessité et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de l'aide de l'agence régionale de santé et du conseil départemental, même si nous faisons tout à la municipalité pour maintenir le plus longtemps possible les personnes âgées à domicile" explique t-elle.

Le projet est en effet soutenu à hauteur de 2,4 millions d'euros par le conseil départemental de la Haute-Vienne. Pour la ville l'enveloppe s'élève à 7,5 millions d'euros et elle espère pouvoir procéder ensuite à la reconstruction de l'EHPAD Joseph de Leobardy prés du lycée Renoir à Limoges.

En attendant le chantier de la nouvelle maison de retraite Marcel Faure va durer deux ans dans le quartier de La Bastide.