Un élan de solidarité autour de deux jeunes supporters de l'AJA blessés après un accident de la route

"Mon fils n'avait pas du tout le moral". C'est à partir de ce triste constat que Christine Platriez a posté sur Facebook une publication. Dedans, elle explique vouloir réaliser le "rêve" de son fils, Enzo : rencontrer le joueur de l'AJA Nuno Da Costa. Enzo, 18 ans, et sa sœur Calista, 21 ans, originaires de Tonnerre ont été victime le 17 février d'un grave accident de la route. Calista sera grièvement blessée, Enzo plus gravement. "C'est un miraculé", souffle aujourd'hui sa mère. Tout deux se rendaient au stade de l'Abbé-Deschamps pour assister à la rencontre face à Lyon.

J'ai voulu leur apporter de la force dans leur rééducation avec cette publication", explique la mère de famille. Cette force s'est rapidement transformée en un immense élan de solidarité. "Il y a eu 500 partages, j'ai reçu une cinquantaine de messages. Il y a eu un énorme engouement. Je ne m'attendais vraiment pas du tout à cela. En tant que maman, ça me touche énormément." Depuis le centre de rééducation à Troyes, Calista elle non plus n'en revenait pas. "L'AJA c'est une vraie famille. On est que de simples supporters pourtant on a reçu plein de messages. Cette solidarité, nous a touchés. Parfois, on a des bas ici. On est loin du stademais ces messages nous ont donné un coup de boost. L'AJA, c'est tout pour nous."

"Si on peut apporter du bonheur, on le fait !"

Ce post est remonté jusqu'à la direction de l'AJA. Le club a alors tenu à apporter son soutien. "C'est dans nos gènes et dans notre façon d'être", a réagi Baptiste Malherbe, le président exécutif de l'AJA. "Notre club reste proche de ses supporters, proche de son territoire. Si on peut apporter du bonheur, on le fait." Le président a montré la publication aux joueurs et désormais une surprise tenue secrète se prépare.

Une réponse qui a ému Christine. "Je ne cherchais pas le buzz avec ma publication. Parfois, on a l'impression que ces joueurs professionnels sont, si l'on peut dire inaccessible. Au final, ce sont des humains comme nous avec un immense cœur. C'est juste incroyable pour mes enfants ce soutien." En attendant la fameuse surprise préparée par l'AJA, Calista a déjà reçu une superbe "source de motivation" : un message d'un membre du staff.